Festival di Sanremo: Linda Suriano, la Miss calabrese sarà il volto di LaC

La bellissima calabrese finalista di Miss Italia nel 2006, per tutta la settimana curerà i collegamenti live in diretta da Sanremo durante i tg delle 20.30

Cresce l’attesa per l’edizione targata 2023 del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Dal 7 all’11 febbraio, alle ore 18.40, su Rai San Marino sbarca «Salotto Sanremo», format televisivo in onda durante la settimana di uno degli eventi più attesi ogni anno in Italia. Come per l’edizione 2022, l’unica categoria in gara al Festival si chiama “Artisti”: i Giovani si sono sfidati il 16 dicembre nella Finale di Sanremo Giovani e 6 di loro hanno ottenuto un posto in gara tra i Big. [Continua in basso]

A fare da supporto, tanti contributi video registrati nel foyer del Teatro Ariston, in sala stampa, nei bar e ristoranti e per le strade di Sanremo realizzati dall’inviata speciale Linda Suriano, la bellissima calabrese, finalista di Miss Italia nel 2006 e oggi conduttrice tv. Linda sarà anche il volto di LaC per tutta la settimana del Festival della Canzone italiana. Curerà i collegamenti live, in onda in diretta da Sanremo durante il tg delle 20.30… CONTINUA A LEGGERE SU Lacnews24.it