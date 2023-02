San Nicola da Crissa, approvato il progetto per il sistema di videosorveglianza

Anche il territorio di San Nicola da Crissa avrà un sistema di videosorveglianza. In questa direzione passi in avanti sono stati fatti nei giorni scorsi, con l’approvazione da parte della giunta comunale del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di installazione. L’intervento prevede una spesa complessiva di 260mila euro. Di questi, 231.400 euro sono stati ottenuti da San Nicola da Crissa nell’ambito del fondo statale per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza urbana da parte dei Comuni – anno 2021. Un investimento fortemente dall’allora ministro dell’Interno Lamorgese «per migliorare la sicurezza dei cittadini e contrastare i fenomeni criminali sia nei grandi centri urbani che nella realtà minori, facilitando l’attività di repressione dei reati ma anche quella di prevenzione e di capillare controllo del territorio». Per l’anno 2021 erano stati 416 i progetti finanziati in tutta Italia, per un totale di 27 milioni di euro. [Continua in basso]

Tornando a San Nicola da Crissa, i restanti 28.600 euro utili alla realizzazione dell’impianto di videosorveglianza sono frutto di un cofinanziamento da parte del Comune.

La progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, certificato di regolare esecuzione ed attività connesse erano state affidate a inizio gennaio tramite trattiva diretta sulla piattaforma Mepa all’ingegnere Giuseppe Petrolo. Nei giorni scorsi la consegna della progettazione e l’approvazione della giunta tramite propria delibera. Responsabile unico del procedimento è stato nominato il geometra Aldo Cinquegrana, responsabile dell’Area Tecnica del Comune.

