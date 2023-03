Disabilità visive, a Vibo un corso di formazione per i docenti

Al via il corso di formazione “Mondi che si incontrano” promosso dall’Unione italiana ciechi e ipovedenti sezione di Vibo Valentia. La terza edizione dell’iniziativa è in programma nell’aula magna l’Istituto superiore Gagliardi giorno 8 marzo dalle ore 10.00 alle 13.00. La formazione viene rivolta ai docenti curricolari dell’Ipseao e ai tirocinanti dell’ottavo ciclo Tfa sostegno. In più potrà essere seguita in live streaming sul canale youtube dell’istituto. La lezione si concentrerà sugli aiuti a disposizione delle persone affette da disturbi visivi nei vari contesti del vivere quotidiano: dai contesti scolastici all’informazione, passando per l’ambito casalingo e medicale. «Nonostante il nostro costante impegno – scrivono i membri Uici – convivono ancora due mondi incastonati nell’unico “pianeta di tutti”, quello nel quale tutti abbiamo il diritto di “vivere nel rispetto delle pari opportunità”». Il corso punta ad «abbattere ogni barriera e facilitare la realizzazione di un solo universo comune, facendo comprendere meglio ai vedenti come vive la persona con disabilità visiva e facilitare così l’inclusione e la sperimentazione di un avvincente “cammino unitario”».

