Scoutismo, a Mileto nasce la prima comunità Masci del Vibonese

Nasce a Mileto il gruppo Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani). La nuova comunità, ad oggi l’unica della provincia di Vibo Valentia, sorge in continuità con il gruppo Agesci costituito agli inizi degli anni ‘70 dall’allora parroco della Santissima Trinità-San Benedetto, don Bruno Cannatelli. Di essa fanno parte una ventina circa di ex capi scout e genitori, di età compresa tra i 30 e i 65 anni. Uomini e donne, desiderosi di approfondire il metodo scout e da sempre impegnati nelle parrocchie e nelle associazioni di volontariato. Tutti gli aderenti al Masci hanno nello scorso mese di gennaio firmato la carta di comunità che si propone di agire, tra l’altro, negli ambiti dell’educazione permanente degli adulti e dello scautismo giovanile e del sostegno a esperienze d’insieme e personali di servizio nei diversi campi della società, sia a livello locale e sia riguardo a progetti che coinvolgono i paesi in difficoltà. Tra gli obiettivi dichiarati, quelli di favorire l’impegno personale di ogni vecchio scout a vivere un percorso di educazione permanente (secondo i valori espressi nella promessa e nella legge dal fondatore Baden-Powell e mantenendone vivo ed operante lo spirito nella famiglia); promuovere una presenza coerente e responsabile di testimonianza ecclesiale e civile per un’opera costante di evangelizzazione e di promozione umana; offrire a tutti la possibilità di vivere l’esperienza del metodo scout in un movimento per adulti. Il Masci di Mileto ha scelto come suo primo “magister” Domenico Lascala. Il gruppo è dotato a livello locale di una propria autonomia organizzativa, in coerenza con il patto comunitario e lo statuto nazionale. Già nello scorso mese di dicembre ha dato i primi segnali della sua presenza attiva sul territorio comunale, collaborando con la Caritas parrocchiale nell’organizzazione della cena per gli anziani. Altri progetti sono già stati programmati per l’anno in corso.

LEGGI ANCHE: #DomenicaAlMuseo, a Mileto in bella mostra il prezioso turibolo del ‘400

Lo scienziato di Mileto Rocco Lico ancora protagonista di una nuova scoperta sulle galassie quasar Nrao 530