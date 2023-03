Storie che parlano di forza, uguaglianza e amore: buon 8 marzo dal network LaC

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

C’è una storia che parla di forza, uguaglianza, coraggio e amore. Una storia di rivincite, lotte e libertà. Donne di ieri, donne di oggi e donne di domani. Sono le storie che vogliamo raccontare tutti i giorni augurando buon 8 marzo dal network LaC, dal gruppo Diemmecom e dal Gruppo Pubbliemme Italia. Una giornata che quest’anno vogliamo raccontare accendendo i riflettori su donne che alla fine ce l’hanno fatta: ci sono donne uscite dall’incubo della malattia che sono riuscite a riscattarsi grazie alla straordinaria forza dello sport, donne vessate e umiliate che hanno trovato il coraggio di dire No e denunciare, donne punto di riferimento e faro per intere famiglie, donne che lottano tutti i giorni per difendere i propri diritti. È a loro che quest’anno dedichiamo la Giornata internazionale delle donne. Il nostro video di auguri non è un promo, è un inno alla vita e alla speranza affinché l’8 marzo non sia una volta all’anno ma sia tutti i giorni.