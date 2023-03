Vibo, il liceo Capialbi celebra l’8 marzo con un seminario dedicato alle donne

Il liceo “Vito Capialbi” di Vibo Valentia nella giornata internazionale dedicata alla donna ha organizzato un seminario sulla figura femminile che ha toccato diversi temi: dai diritti ai doveri, la donna in carriera, la politica, l’essere mamma. Tematiche molto importanti, discusse ed introdotte dalle studentesse e dalle relatrici, tutte donne. L’organizzazione dell’evento è stata curata dal dirigente scolastico Antonello Scalamandrè, dagli studenti della classe II E SU, dai docenti Schiariti, Pirilli, Crisafulli, Grillo e dal maestro Diego Ventura.

Sono state invitate al tavolo a relazionare Carmen Corrado, insegnante, architetto ed assessore della città di Vibo Valentia; Anna Moricca del Tribunale monocratico; Helda Nagero, medico chirurgo e presidente regionale della Croce Rossa; Erica La Vecchia, vice questore della Polizia di Stato; Aurora Russi, commercialista

Ognuna delle relatrici ha raccontato “la donna di ieri e di oggi”, i tanti passi avanti fatti e tanti ancora che dovranno essere fatti. La platea, degli studenti del Capialbi, ha interagito con le relatrici ponendo domande e riflessioni.

Le conclusioni sono state affidate all’avvocato Salvatore Pisani con omaggio floreale per le relatrici, che hanno ricevuto in regalo dal dirigente il volume che racconta la Vibo storica ed il liceo Capialbi oggi che, come ha sottolineato Scalamandrè nel corso del suo intervento, ha permesso a tante donne di istruirsi e diventare professioniste e ad uscire da quel ruolo in cui veniva rilegata la donna del passato.

