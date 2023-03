Vibo, all’istituto De Filippis Prestia Pcto tra innovazione e diritti delle donne

Si sono conclusi nel mese di marzo due significativi Percorsi per le competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto) realizzati con il sostegno di Anpal, nell’ambito delle attività di supporto tecnico fornito agli istituti scolastici e in collaborazione con attori territoriali che hanno dato il loro fondamentale contributo per la riuscita delle attività. Il Pcto “I.R.I.S. Io Rompo il Silenzio” realizzato in collaborazione con il Centro d’ascolto Ariel – Centro antiviolenza per le donne e i figli minori a carico, e il Pcto “Il neuromarketing una disciplina da scoprire” realizzato con l’agenzia “Che Testa” la prima agenzia di neuro marketing del sud. Il Pcto “Il neuromarketing una disciplina da scoprire” realizzato dalla classe VB indirizzo Servizi commerciali, ha visto l’impegno entusiasta e convinto della dottoressa Caterina Fanello titolare dell’agenzia “Che Testa” che tratta una disciplina emergente che, assieme agli studi di economia comportamentale e delle neuroscienze, sta cambiando il modo di fare comunicazione e marketing. Durante il percorso gli studenti hanno approfondito i principi fondamentali del neuromarketing definito come la fusione tra neuroscienza e marketing. Il funzionamento del cervello umano, i bisogni, le emozioni, gli archetipi sociologici, i meccanismi inconsci, sensoriali ed emotivi, alla base dei processi di scelta delle persone, di cui tenere conto per strategie di marketing e comunicazione sempre più efficaci. [Continua in basso]

Cosa colpisce davvero la nostra attenzione? Perché ci emozioniamo? Come funziona il processo decisionale che spinge all’acquisto ed all’azione? I temi trattati hanno coinvolti particolarmente i ragazzi, trovando collegamenti con il marketing tradizionale (materia di studio ordinaria) e spunti di riflessione nella vita di tutti i giorni. Diversa la tematica affrontata nel Pcto “I.R.I.S. Io Rompo il Silenzio” replica di una buona prassi tra quelle pubblicate nel Catalogo “La scuola, che impresa” curato da Anpal, con l’obiettivo di aiutare le scuole a progettare nuovi percorsi didattici e a ricercare soluzioni innovative da riadattare alle particolari condizioni di contesto. Con il supporto delle professioniste del Centro d’ascolto Ariel, gli studenti dell’ultimo triennio dell’indirizzo Artigianato e Made in Italy – Moda, hanno avuto modo di approfondire, da differenti punti di vista, la tematica della violenza sulle donne, dei servizi di supporto alle donne in difficoltà, dell’importanza della prevenzione e, contemporaneamente, ideare un’attività di sensibilizzazione rivolta ai loro coetanei.

L’evento organizzato dall’istituto è stato occasione per i giovani studenti coinvolti nel Pcto, di distribuire ai presenti e ai loro compagni, un gadget ideato e realizzato presso i laboratori della scuola, accompagnato da un volantino dove hanno condiviso in sintesi quanto appreso durante il percorso, promuovendo anche i numeri di emergenza a supporto delle donne in difficoltà. Entrambi i Pcto, voluti fortemente dallo staff dei docenti dei due indirizzi capitanati dalla professoressa Maria Rosa Pappa e dalla professoressa Silvana Baroni, assieme alla disponibilità della dott.ssa Colucci del CdA ARIEL e della dottoressa Fanello di “Che Testa” con il supporto di Anpal, rappresentano, per l’istituto gestito dalla dirigente Maria Francesca Durante, due importanti esperienze di orientamento per i giovani coinvolti che hanno potuto confrontarsi con diverse professionalità, arricchire le proprie conoscenze e agire nuove competenze. Tutto ciò al fine di far acquisire loro la consapevolezza delle proprie potenzialità e apertura verso gli orizzonti verso i quali dovranno andare una volta acquisito il diploma.

