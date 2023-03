Vibo, convocato il Consiglio comunale dei ragazzi: si deve eleggere il baby sindaco

Anche Vibo Valentia ha il suo Consiglio comunale dei ragazzi, che a breve eleggerà pure il proprio sindaco. L’assemblea è stata infatti convocata in seduta pubblica nella sala consiliare del Palazzo municipale, per sabato 18 marzo alle ore 10:00. Il Consiglio comunale dei ragazzi – organo elettivo – è composto così come prevede il regolamento approvato dal civico consesso nel 2019 da 33 ragazzi frequentanti le scuole secondarie di primo grado della città. Nella seduta di sabato – convocata dal sindaco Maria Limardo e dal presidente del Consiglio comunale Nazzareno Putrino – si procederà all’insediamento del Consiglio comunale dei ragazzi e alla convalida dei consiglieri eletti; dopodiché si passerà all’elezione del sindaco e del suo vice e inoltre del presidente della stessa assemblea.

LEGGI ANCHE: Mileto, Pietro Giovanni Bianchi è il nuovo baby sindaco: «Pronto a rappresentare tutti»

Comune di Vibo: Azione si rafforza in Consiglio con l’ingresso di un nuovo componente