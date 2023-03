Professione Italia: eletti i rappresentanti della sezione di Vibo Valentia

«L’obiettivo della sezione- spiega la neo presidente Bentivoglio – è quello di coinvolgere tutti i professionisti del territorio per nuove idee di sviluppo»

Costituita anche a Vibo Valentia la sezione provinciale di Aiga (Associazione Italiana Giovani avvocati), presieduta dall’avvocato Antonio De Angelis past president di Aiga Nazionale. «Professione Italia – si legge in una nota stampa- è un’associazione di professionisti appartenenti a varie categorie, e si ispira ai valori della tradizione liberale, popolare e nazionale».

Della sezione di Vibo valentia fanno parte l’avvocato Roberta Jr Bentivoglio (past segretario nazionale della consulta dei praticanti avvocati Aiga) eletta presidente di Professione Italia; Andrea Alessandria imprenditore con la carica di segretario e Alessandro Aversano imprenditore con la carica di tesoriere. «L’obiettivo della sezione- spiega la neo presidente Bentivoglio – è quello di coinvolgere tutti i professionisti del territorio vibonese per mettere a disposizione del territorio e dei vari enti locali forze nuove ed idee per dialogare proficuamente e contribuire ad una sana e concreta politica delle professioni, accomunati dall’intento di mettere a disposizione le diverse competenze per creare opportunità di interscambio professionale, oltre che promuovere attività di studio ed avviare proposte legislative nell’interesse generale delle professioni e dell’intera collettività grazie ad un elemento di novità, quale è l’unione di professionisti qualificati».