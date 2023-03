Drapia, le frazioni di Caria e Brattirò saranno collegate alla strada provinciale n. 18

Gettare le basi per lo sviluppo del territorio, in un futuro imminente, è il motivo di fondo che spinge l’amministrazione comunale di Drapia a ripensare alla rete di collegamenti stradali sul territorio. «L’idea progettuale, con uno studio di fattibilità che ricalca il progetto iniziale, è di bypassare la stretta strada comunale che conduce anche alla farmacia di Brattirò, con un tratto del tutto nuovo». E’ quanto fa sapere il sindaco Alessandro Porcelli sulla base della recente delibera di giunta incentrata sui “Lavori di ampliamento sede stradale Caria-Brattirò”. «Si amplia un vecchio tracciato poi dismesso per mancanza di fondi e per alcuni errori compiuti in passato durante l’elaborazione degli espropri». Si rifarà, quindi, tutto l’iter procedurale «potendo già contare su uno studio di fattibilità abbastanza preciso e che – ha sottolineato Porcelli – potrebbe essere un atto da inserire nel Piano strutturale comunale». [Continua in basso]

Drapia e, nel riquadro, il sindaco Porcelli

Per gli amministratori l’obiettivo è quello di permettere ai due centri abitati di Caria e Brattirò di collegarsi con la strada provinciale n. 18. «La nuova rete viaria – ha specificato il sindaco -, si originerà da Caria in zona castello “Pasquale Galluppi”, con l’ampliamento di via Papa Giovanni XXIII, proseguirà verso l’oleificio Rossi per poi raggiungere i campi da tennis di Brattirò e dunque allacciarsi alla strada provinciale». E proprio sulla connessione con quest’ultima, Porcelli ha precisato che «la creazione in questo punto di una rotonda consentirà non solo un migliore allaccio all’arteria principale, ma migliorerà la sicurezza stradale in quanto s’interverrà sull’eccesso di velocità dei veicoli in transito verso il centro abitato di Brattirò e verso Ciaramiti. Attualmente, infatti, la segnaletica orizzontale presente non sempre viene rispettata dagli automobilisti che, provenendo da Ciaramiti e proseguendo sulla provinciale non rispettano la segnaletica di stop presente, oppure accedono al centro abitato senza la dovuta prudenza». Creare questo nuovo tratto stradale, «vitale per il collegamento stesso tra le frazioni – ha in fine concluso Porcelli -, ci consente di gettare le basi concrete per uno sviluppo complessivo del nostro territorio già fortemente interessato da espansione edilizia».

