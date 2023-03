Miglior ballerina d’Italia, la vibonese Sonia Narciso conquista il secondo posto

La vibonese Sonia Narciso, è la migliore ballerina del 2022 della Calabria. Al contest nazionale “Dance music awards” la 35enne di Vibo Valentia è arrivata al secondo posto sbaragliando un’agguerrita concorrenza. Alla competizione hanno infatti partecipato artisti provenienti da tutta Italia che operano nei vari ambiti del mondo musicale e specificatamente nel settore dance della nightlife. Dopo la candidatura, Sonia Narciso ha superato brillantemente 4 selezioni arrivando alla nomination finale dove si è piazzata tra i primi 10 posti per poi conquistare il podio. Il titolo nazionale è andato all’emiliana Asia Ricci. Le ballerine sono state valutate da una giuria di esperti. Ha influito anche il gradimento del pubblico che ha potuto votare l’artista preferito.

Sonia Narciso miglior ballerina del 2022 “Dance music awards”

La finale si è svolta il 26 marzo scorso a Milano. «Sono molto emozionata e felicissima per essermi classificata al secondo posto come miglior ballerina d’Italia 2022», ha commentato Sonia Narciso che ha ringrazio i suoi sostenitori: «La mia famiglia e tutti quelli che da sempre credono in me e nella mia professionalità. A loro dico grazie per avermi sempre sostenuta». La giovane ballerina racconta la sua esperienza: «Oggi sono un’insegnante di danze caraibiche. Ho iniziato a danzare da piccola insieme a mio fratello. Ci divertivamo a ballare, poi a 14 anni mi sono iscritta a un corso di danza, la mia insegnate Palmira Ciliberto ha fatto crescere il mio talento. Grazie a lei ho partecipato e vinto diverse competizioni, fino a qualche mese fa, quando sono stata notata da un manager durante una delle mie performance. Mi ha parlato di questo contest e mi sono iscritta iniziando questa meravigliosa avventura che mi ha portato ad essere selezionata come unica valida candidata nella categoria “miglior ballerina” della Calabria. È stato bello ed emozionante potere rappresentare la mia Regione alla quale dedico il podio. Troppo spesso – aggiunge – la Calabria viene citata per spiacevoli fatti di cronaca. Ma io ho dimostrato che abbiamo tanto altro da mostrare e raccontare. Dalle bellezze paesaggistiche ai tanti eccellenti artisti che inseguono un sogno e che a volte, come è successo a me, conquistano la ribalta nazionale. Il contest mi ha dato questa grande opportunità. Una vetrina per me e per la mia amata terra».

