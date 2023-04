A Francica oltre cinquanta figuranti per la Passione vivente

Tutto pronto per la manifestazione che si terrà per le vie del paese nella serata di martedì santo

Tra i tanti appuntamenti che costelleranno la Settimana Santa nei vari paesi del Vibonese, vi è quello consueto con la Passione vivente di Francica. Per una sera le vie del paese si trasformeranno in Gerusalemme e nel Golgota. Le scene riproposte sono quelle dell’ultima cena, il tradimento di Giuda nell’orto degli ulivi, il processo di Pilato, Erode, la Via Crucis e la crocefissione. Oltre cinquanta i figuranti. Il tutto sarà impreziosito da luci e musiche a creare atmosfera. L’appuntamento è per martedì 4 aprile, alle ore 20:o0 in piazza Antonietta Sarlo: da qui inizierà il percorso di meditazione e preghiera che si snoderà poi per le vie del paese.

