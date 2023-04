Inclusione e accoglienza, successo per il tour culturale e spirituale nel Parco delle Serre

L’inclusione è esperienza di un’autentica fraternità che si esprime nella reciprocità e nell’accoglienza. Con questo spirito si è svolto nell’ambito del turismo culturale accessibile, l’evento promosso dall’Ufficio per la pastorale delle persone con disabilità dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati e realizzato in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace, le sezioni Ens, ente nazionale sordi di Catanzaro e Crotone, il Consiglio regionale Ens Calabria, l’agenzia “Sognare insieme viaggi” e il Parco naturale regionale delle Serre. La giornata si è svolta nel contesto naturalistico del Parco delle Serre nel territorio di Serra San Bruno, dove si è cercato di narrare e far riscoprire, in maniera originale, la bellezza di questo luogo: un vero e proprio museo a cielo aperto, che fu scelto da San Bruno, negli ultimi anni della sua vita, per vivere nel silenzio la sua relazione col Signore. [Continua in basso]

Le 100 persone sorde partecipanti provenienti da varie parti della Regione Calabria, dopo essere stati accolti presso il piazzale della Certosa per i saluti istituzionali di benvenuto dal sindaco di Serra San Bruno Alfredo Barillari, dal commissario del Parco Alfonso Grillo, dal direttore del Parco Francesco Pititto, dal presidente regionale Ens Antonio Mirijello, dal consigliere provinciale Ens Catanzaro Antonio Cosco, dal vice presidente provinciale Ens Cosenza Giulio Solla e dal presidente provinciale Ens Crotone Vincenzo Basile, sono partiti per l’escursione guidata e accessibile con servizio di interpretariato Lis (Lingua dei segni italiana), e attraverso i boschi sono giunti fino al Santuario regionale “Santa Maria del Bosco”, luogo in cui sorge il dormitorio in cui San Bruno concluse la sua vita terrena.

La giornata è poi proseguita con il pranzo sociale con la visita eccezionale del ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, della senatrice Clotilde Minasi e dell’assessore regionale alle Politiche sociali Emma Staine, i quali hanno ribadito il loro impegno ad attuare tutte quelle misure necessarie a livello nazionale e regionale che abbiano l’obiettivo di tutelare i diritti delle persone disabili e l’inclusione sociale delle persone sorde, così come sancito dalla Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità. Nel pomeriggio, i partecipanti e i loro accompagnatori si sono spostati nel centro storico di Serra San Bruno, dove, nella Chiesa dell’Addolorata, l’arcivescovo Claudio Maniago ha benedetto i rami di ulivo e di palma e si è recato in processione con i fedeli, facendo memoria dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme, verso la Chiesa di San Biagio dove ha presieduto la Santa Messa della Passione del Signore tradotta anch’essa nella lingua dei segni.

