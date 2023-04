Vibo, il Comune lavora alla sistemazione dell’area fitness situata nel Parco Urbano

Una veduta parziale del Parco Urbano

L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia intende procedere alla fornitura e posa in opera di elementi di arredo urbano per parco giochi e alla “Sistemazione area fitness all’aperto sita presso il Parco Urbano di Vibo Città”. Al fine di migliorare il servizio rivolto ai cittadini, ha realizzato presso il Parco Urbano, un’area per il tempo libero che favorisca l’inclusività agli adulti; tale area ha necessità di essere adeguata affinché possano usufruirne anche gli anziani e le persone con ridotta o impedita capacità motoria. L’ente locale ha così proceduto ad affidare la “Sistemazione area fitness all’aperto sita presso il Parco Urbano di Vibo Città” a seguito di Trattativa diretta sul Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), all’operatore economico “Movi.Ter.Co.Stra. s.r.l.” con sede a Bovalino (Rc). All’interno del Parco Urbano, una delle aree verdi più frequentate della città capoluogo, sorge un’area dedicata al fitness con una serie di giochi e attrezzi realizzati con un occhio di riguardo verso i disabili, ma, in diverse situazioni, la palestra a cielo aperto non era del tutto fruibile – come più volte denunciato anche dal consigliere di minoranza Stefano Soriano – a causa delle pozzanghere che si formavano con l’arrivo delle pioggia e, probabilmente, per i lavori non eseguiti – si desume – a regola d’arte, diciamo. L’inciviltà di qualche cittadino, come spesso purtroppo accade, non ha certo apportato benefici all’area, più volte danneggiata. Ad ogni modo, l’amministrazione guidata dal sindaco Maria Limardo sta procedendo con l’iter di riqualificazione dello spazio pubblico.

