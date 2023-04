A Vibo Valentia le lezioni del professore Youtuber de “La fisica che ci piace”

Il Centro Studi e Formazione Sigma di Vibo Valentia ospiterà, in un evento esclusivo per la città di Vibo Valentia, Vincenzo Schettini, docente di Fisica, Maestro violinista e Formatore in Didattica della musica, è divenuto ormai un famoso influencer grazie alla creatività del suo metodo didattico ed alla sua capacità comunicativa che lo rendono protagonista di lezioni vivaci, divertenti ed accattivanti, capaci di portare la fisica nel quotidiano in modo del tutto originale. Il professore, dotato di empatia ed amore per i suoi studenti, parla di fisica ma anche di vita. [Continua in basso]



Nato a Como da genitori pugliesi, Vincenzo Schettini ha vissuto e studiato a Monopoli, città d’origine materna in provincia di Bari. Laureato in Fisica, oggi insegna con un contratto part time all’istituto dell’Erba di Castellana. Ha iniziato la sua “carriera social” aprendo un personale canale Youtube grazie al quale ha cominciato a farsi conoscere da un pubblico sempre più vasto fino a diventare un vero e proprio fenomeno da milioni di follower. Le sue lezioni sono raccolte nel libro “La fisica che ci piace” edito da Mondadori “È un libro per tutti – spiega l’autore – in stile narrativo, che offre al lettore la possibilità di fare un viaggio attraverso le leggi della fisica ma dal mio punto di vista personale, attraverso esempi di vita vissuta e materiali poveri di utilizzo comune. Lo stanno leggendo anche bambini di 9-10 anni che si presentano al firma copie entusiasti”. L’evento, totalmente gratuito, si terrà giovedì 13 aprile al Cinema Moderno di Vibo Valentia in due distinti appuntamenti: il primo alle ore 9.30 riservato ad una rappresentanza di studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Vibo Valentia che hanno aderito all’iniziativa; il secondo alle ore 18.30 aperto al pubblico ma con un numero limitato di posti. Per partecipare al serale, perciò, sarà necessario munirsi di biglietto gratuito da ritirare presso il Centro Studi e Formazione Sigma con sede Ionadi (VV) alla via Petrarca n. 24. Al termine di entrambi gli appuntamenti, il professore si intratterrà con tutti quanti vorranno dialogare con lui e farsi autografare una copia del suo libro. Il libro può essere prenotato presso la libreria Mondadori di Vibo Valentia, ove sarà rilasciato un pass valido per il ritiro presso il Cinema Moderno prima dello spettacolo.