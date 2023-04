Pasquetta nel Vibonese tra mare e montagna, aperto il museo Capialbi

Da sempre sinonimo di gite fuori porta o grigliate, quest’anno la Pasquetta dovrà fare i conti con tempo e temperature non perfettamente primaverili. Cielo coperto e sole che fa capolino tra le nuvole, previsioni meteo che annunciano anche qualche pioggia. Ma sono in tanti, anche vibonesi, che non hanno intenzione di rinunciare a vivere la Pasquetta fuori casa con amici e parenti. Immancabile anche solo una semplice passeggiata post pranzo. Tra le mete più gettonate nella provincia di Vibo Valentia, la costa con in testa Tropea e Pizzo che con i loro borghi e gli affacci sul mare attirano tantissime persone anche da fuori provincia. E poi la montagna, con Serra San Bruno e Mongiana che ogni anno vengono prese d’assalto. Come in tutta Italia, infine, diversi musei saranno aperti anche in Calabria. Tra questi figura anche il Capialbi di Vibo Valentia: sarà possibile visitarlo dalle ore 9 alle 19:45, con ultimo ingresso alle 19:15. Di seguito l’elenco completo di tutti i siti aperti, divisi per provincia. [Continua in basso]

Provincia di Catanzaro

Museo archeologico lametino, Lamezia Terme

Museo e Parco archeologico nazionale di Scolacium, Borgia

Provincia di Cosenza

Museo archeologico nazionale della Sibaritide, Cassano all’Ionio

Museo archeologico nazionale, Amendolara

Parco Archeologico della Sibaritide, Cassano all’Ionio

Provincia di Crotone

Le Castella, Isola di Capo Rizzuto

Museo archeologico nazionale, Crotone

Museo e Parco archeologico nazionale di Capo Colonna, Crotone

Provincia di Reggio Calabria

Chiesa di San Francesco d’Assisi, Gerace

La Cattolica, Stilo

Museo archeologico Nazionale, Reggio Calabria

Museo archeologico e antiquarium “Archeoderi”, Bova Marina

Museo e Parco archeologico dell’Antica Kaulon, Monasterace

Museo e Parco archeologico nazionale – Locri

Museo e Parco archeologico di Medma – Rosarno

Provincia di Vibo Valentia

Museo archeologico nazionale “Vito Capialbi” – Vibo Valentia

