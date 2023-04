Vibo, strade provinciali: fondi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

Come ogni anno, anche la Provincia di Vibo Valentia è destinataria di risorse ordinarie previste dal decastero del Governo italiano. Con decreto Mef n. 83, infatti, la Provincia risulta beneficiaria di 7 milioni di euro che verranno impegnati per interventi mirati su 19 siti stradali del territorio provinciale. Si tratta, come detto, di risorse cosiddette “ordinarie”, programmate per tutte le Province d’Italia. Un dato rilevante, invece, è determinato dall’inconsistente assegnazione di fondi straordinari ottenuti dall’ex Palazzo Enel negli ultimi anni. Eccezione fatta per un finanziamento di 2 milioni e 620mila euro circa gli interventi di messa in sicurezza della strada provinciale n. 95 (ex Strada Statale numero 522) che da Pizzo si estende fino a Tropea, passando per i territori comunali di Vibo Valentia, Briatico, Zambrone e Parghelia, lungo la “Costa degli Dei”.

