Vibo, festa della Polizia di Stato al castello normanno – svevo

Alla presenza delle massime cariche militari, politiche, istituzionali, religiose del territorio nonché degli studenti di alcune scuole della città capoluogo, si è svolta la festa della Polizia di Stato di Vibo Valentia. L’evento si è tenuto nel castello normanno-svevo ed ha visto la presenza, tra gli altri, del vescovo Attilio Nostro, del presidente del Tribunale di Vibo Valentia, Antonio Di Matteo, del procuratore Camillo Falvo e del procuratore aggiunto di Catanzaro, Vincenzo Capomolla, del prefetto Paolo Grieco, del comandante provinciale dei carabinieri, Luca Toti e del comandante della Guardia di Finanza, Massimo Ghibaudo. Durante il suo discorso, il questore Cristiano Tatarelli si è soffermato proprio sulla location: “Abbiamo scelto questo luogo per celebrare la bellezza e ricchezza di questo territorio, che non possiamo lasciare nelle mani di quattro vili, soggetti che non hanno nessun senso dell’onore né coraggio”. Il massimo dirigente ha poi tracciato il bilancio dell’attività di questo ultimo anno: “Grazie alla collaborazione con le Procure di Catanzaro e Vibo, con tutti gli uffici della Prefettura, con le amministrazioni comunali sane e con le altre forze di polizia, sono stati raggiunti ottimi risultati sul piano della prevenzione dei reati, del controllo del territorio e della repressione di illeciti penali e amministrativi. In particolare, dal primo aprile 2022 ad oggi sono state controllate dalla polizia in tutta la provincia 174.798 persone e 104.643 veicoli, sono state applicate 103 misure di prevenzione personali, sono stati tratti in arresto 118 soggetti, di cui 61 per associazione a delinquere di stampo mafioso e sequestrati e sottratti alla criminalità beni per un totale complessivo di oltre 250 milioni di euro”. Particolare attenzione, ha rilevato ancora il questore, “è stata rivolta a prevenire e reprimere gli odiosi episodi di violenza domestica e nei confronti delle fasce deboli. In tale ambito sono stati emessi 23 ammonimenti, proposte 7 sorveglianze speciali ed eseguite 14 misure cautelari personali”.

