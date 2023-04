Vibo, riforma Pac: seminario organizzato da Anpa – Liberi Agricoltori Calabria

Anpa – LiberiAgricoltori Calabria, secondo il programma di iniziative annunciato e che interesserà gli agricoltori soci di tutta la Regione, ha tenuto il primo seminario a Vibo Valentia presso l’Hotel 501, per illustrare le novità che sono state inserite con l’ultima riforma della Pac che avrà valenza fino al 2027. I temi discussi hanno riguardato tutti gli aspetti riferiti ai pagamenti diretti e alle misure del Psr. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, particolare importanza è stata riservata alle modalità di calcolo e di assegnazione dei nuovi titoli, le nuove modalità di accesso alla riserva nazionale, i requisiti di “Agricoltore attivo” e di “Giovane Agricoltore”, la condizionalità rafforzata, il sostegno ridistributivo al reddito, gli ecoschemi. Per quanto riguarda il Psr sono state illustrate tutte le misure previste per le quali la regione provvederà ad emettere i relativi bandi per la presentazione delle domande, a partire dalla fine del mese di aprile. [Continua in basso]

Le relazioni al seminario, presieduto da Vincenzo Mazzitelli, presidente della LiberiAgricoltori di Vibo Valentia, sono state tenute da Federica Scandale e Daniel Trovato, operatori del Caa LiberiAgricoltori. Le conclusioni sono state tenute da Giuseppe Mangone, presidente Anpa – LiberiAgricoltori Calabria, il quale dopo una analisi della Pac, in particolare ha sottolineato che si tratta di una riforma che caratterizza ancora di più la Politica Agricola Comune sul versante ecologico e ambientale. “Molti, infatti – ha proseguito Mangone – saranno gli adempimenti ai quali gli agricoltori dovranno fare fronte per continuare a percepire gli aiuti comunitari. Contemporaneamente, la nuova Pac impegnerà i Caa che sono delegati dagli agricoltori per curare gli aspetti tecnici e burocratici propedeutici alla presentazione delle domande: Unica e Psr. Anpa – LiberiAgricoltori Calabria, di concerto con l’Organizzazione nazionale, negli ultimi due anni ha effettuato un lungo lavoro di formazione dei tecnici – operatori del Caa LiberiAgricoltori per rispondere alle esigenze e tutelare gli interessi degli associati.

