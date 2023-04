Le tradizioni del mondo contadino rivivono nella fiera del 25 aprile di San Gregorio d’Ippona

Con delibera di giunta, l’amministrazione comunale di San Gregorio d’Ippona ha approvato il programma per la fiera di paese che si terrà il 25 aprile. Si tratta di una manifestazione di tradizione popolare molto attesa dalla comunità. L’intento della compagine amministrativa, guidata dal sindaco Pasquale Farfaglia, è quello di mettere al centro dell’appuntamento, l’antico legame con il mondo rurale e contadino che da secoli caratterizza l’evento fieristico tanto da diventare nel tempo un punto di riferimento a livello provinciale e anche regionale. [Continua in basso]

La giunta, per creare un’atmosfera il più possibile rievocativa del particolare clima di fiera, ha organizzato l’esibizione della Fanfara Fiorita di Rombiolo e uno spettacolo per adulti e bambini a cura dell’associazione culturale “Il mondo di Ugo”. I costi previsti sono di 450 e 600 euro. La somma trova finanziamento nel bilancio di previsione 2023-2025: «L’amministrazione – si fa rilevare nella delibera- attraverso questa iniziativa intende perseguire l’obiettivo strategico di mandato di riconoscere il ruolo fondamentale della cultural per lo sviluppo sociale, turistico ed economico del territorio e lo scopo di creare una rete di collaborazione territoriale per lo sviluppo e sostenibilità del comprensorio».

