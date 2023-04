Vibo Marina, tornano a protestare i residenti di via Ampollino: «Viviamo in casa con fogna e blatte»

Una blatta nel piatto doccia di una casa di via Ampollino a Vibo Marina

Sul piatto della doccia una blatta. «Una delle tante che nostro malgrado ci ritroviamo in casa. E non bastano insetticidi per debellarle», denuncia Enrico. Abita in via Ampollino a Vibo Marina. Quartiere alle prese con una vera e propria emergenza sanitaria per via del malfunzionamento della rete fognaria. «Quando piove la fogna entra in casa, nelle giornate di sole invece entrano gli scarafaggi», lamenta l’uomo. Eloquente il video che mostra la melma fuoriuscire dal piatto doccia con accanto una blatta: «Questo è il mio garage – afferma Enrico – ma è in questo bagno che d’estate i miei figli si fanno la doccia», sottolinea. Un problema che va avanti da anni e che nonostante le numerose richieste al Comune non è ancora stato risolto. Eppure un rimedio ci sarebbe: il progetto Maione. [Continua in basso]

Una delle opere infrastrutturali più importanti e attese in città che una volta a regime dovrebbe mettere fine a molti disagi intervenendo sulla separazione della rete di raccolta delle acque bianche dalla rete fognaria. Un progetto, avviato nel 2007, che nel 2011 ha ottenuto un finanziamento di oltre 5 milioni di euro, finito però nelle secche di pastoie burocratiche e ritardi di varia natura. Un percorso accidentato che dopo l’avvio dei lavori nel 2017, ha visto la loro interruzione in seguito alle dimissioni dell’ultimo di ben quattro direttori dei lavori. Da allora sembra sia calato il silenzio, tra l’esasperazione dei cittadini costretti a barricarsi in casa. «Quando piove – racconta Enrico,rendendosi portavoce del disagio che vivono decine di famiglie che abitano in quella zona – sulla strada si formano pozzanghere di liquami, e l’odore nauseabondo impregna l’aria».

