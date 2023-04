Vibo, nel cortile della scuola Buccarelli realizzato un parco giochi diffuso

Un gioco di strada

L‘Associazione Valentia ha realizzato un nuovo parco giochi diffuso nel cortile della scuola Buccarelli di Vibo Valentia. «Il parco giochi diffuso – si legge – nasce dal gioco tradizionale di strada, che non prevede installazioni ingombranti ma colorate linee che si fondono con l’ambiente creando nuovi spazi di gioco non invasivi. Questo ritorno al gioco di una volta, in grado di unire grandi e piccini rientra all’interno di un più grande progetto dedicato al ritorno del gioco all’aria aperta per tutte le famiglie del territorio». Lo spazio giochi è l’ultimo di altri parchi realizzati dall’Associazione Valentia. «Siamo molto orgogliosi di aver creato questo nuovo spazio di gioco per le alunne e alunni della scuola Buccarelli e ringraziamo – concludono i promotori – il dirigente e tutto il personale scolastico».