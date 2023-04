Al “De Filippis – Prestia” verrà presentato il nuovo progetto di Parco Archeologico Naturalistico

Prosegue il viaggio di “Ali di Vibonesità” nel mondo della scuola per portare i giovani alla

conoscenza della storia di Vibo Valentia e dintorni. Domani, venerdì, alle ore 11, farà tappa all’Istituto superiore “De Filippis – Prestia” di via Santa Maria dell’Imperio, dove l’Archeo Club presenterà il nuovo progetto di Parco Archeologico Agronaturalistico Vibonese, elaborato dal Laboratorio Territoriale “Croceneviera” e promosso dalle organizzazioni economiche, sindacali, agricole, civili e ambientaliste.

Il Parco – spiega l’associazione – ha l’obiettivo di recuperare, tutelare e sviluppare, in una prospettiva di sistema integrato, il patrimonio archeologico, agricolo e naturalistico della zona di Vibo Valentia-Stefanaconi- S.Onofrio. Il laboratorio è composto da Confindustria, Coldiretti, Cgil, Cia, Federconsumatori,

Archeoclub d’Italia sede di Vibo Valentia, WWF OA Vibo Valentia, Vallata dello Stilaro, Italia

Nostra Crotone, Codacons Vibo Valentia, Forum delle associazioni vibonesi e Comitato pro-mura

greche Vibo Valentia. Esso costituisce un modello applicabile e realizzabile anche in altri contesti

simili. [Continua in basso]



Si parla di una vasta area in cui i resti antichi sono giunti a noi in uno stato di conservazione tale da

permettere una comprensione immediata di quella che deve essere stata la fisionomia dello spazio

urbano ed extra urbano della città greca, prima e, successivamente, di quella romana. È da

considerarsi, questa, una condizione fortunata e ottimale sia per gli archeologi che ne affrontano lo

studio da anni che per coloro che preposti alla tutela e alla conservazione delle aree, devono

assicurarne la manutenzione nel tempo. In quest’ottica, si ritiene possa offrirsi quale laboratorio ideale per l’applicazione di un modello di manutenzione innovativo che pone la “cura” agricola e più in generale la ripresa delle attività connesse alla lavorazione della terra, quale modello per “custodire” il paesaggio e l’insieme delle risorse a esso connesse. Il progetto verrà presentato da Antonio Montesanti, storico e ricercatore, socio dell’Archeoclub d’Italia di Vibo Valentia, sul tema : “Parco Archeologico: recupero, tutela e sviluppo”. A moderarlo sarà Mario Iozzo, coordinatore dei settori di “Ali di Vibonesità”. Seguiranno i saluti di

Maria Francesca Durante, dirigente scolastica della stessa scuola e Tony Bilotta responsabile per

l’Economia dell’Associazione vibonese. La relazione sarà di Antonio Montesanti ed è previsto anche un intervento di Anna Murmura, presidente dell’Archeo Club di Vibo Valentia e degli studenti del “De Filippis – Prestia”.

