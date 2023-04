“ViboFiorArt2023”, la manifestazione per riscoprire il valore della tradizione artigiana

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Vibo Valentia, in continuità alle linee strategiche del programma di mandato e degli indirizzi programmatici sulla promozione di iniziative e l’attuazione di interventi finalizzati a riassegnare ai centri storici la tradizionale funzione di fulcro cittadino della

vita commerciale, propone per l’anno 2023 la manifestazione “ViboFiorArt2023” che prevede la fiera di piante, ceramiche, terrecotte e artigianato, per valorizzare il floravivaismo locale e non solo, riscoprire il valore e la ricchezza della tradizione artigiana. L’iniziativa proposta dall’assessore Carmen Corrado è ritenuta dalla giunta comunale “idonea ad assolvere allo scopo sopraindicato e rappresenta un appuntamento di forte visibilità per la cittadina, in previsione dell’affluenza di pubblico locale e dei paesi limitrofi, nonché momento di riguardo verso le attività commerciali e produttive vibonesi”. [Continua in basso]



L’evento si svolgerà in piazza Martiri d’Ungheria e lungo l’asse commerciale di Corso Vittorio Emanuele III, dalle ore 14,00 di sabato 27 maggio alle ore 18,00 di lunedì 29 maggio 2023. Il programma prevede: oltre la fiera di piante, ceramiche, terrecotte e artigianato, la formazione di laboratori d’arte a cura di artisti locali che offriranno delle mostre e delle estemporanee, da disporre in alcune aree limitrofi a corso Umberto I; l’istituzione del premio della Via/Borgo/Balcone fiorito più bello; la presenza di alcune scuole con laboratori d’arte e mostre di elaborati prodotti dagli stessi studenti; l’istituzione della “Vetrina del Volontariato”, per le associazioni di volontariato sociale operanti sul territorio, al fine di dare risalto e visibilità ai progetti e alle attività poste dalle stesse sul territorio; l’esibizione di musica dal vivo a cura degli studenti del Conservatorio “Torrefranca di Vibo Valentia” e la presenza di truck food. Possono partecipare tutti i produttori e imprenditori agricoli, iscritti alla Camera di Commercio per le attività di florovivaistica, le Associazioni di categoria, gli artigiani, gli hobbisti, chi vende le proprie opere d’arte; i prodotti merceologici ammessi sono: fiori, piante verdi e da fiore, piantine aromatiche, composizione di fiori freschi recisi e di fiori secchi, bulbi e sementi; vasi e sottovasi, coprivasi, prodotti ornamentali di ceramica, terracotta o altro materiale; gli esercenti ambulanti partecipanti devono essere in possesso della titolarità del commercio su aree pubbliche.

Corso Vittorio Emanuele III a Vibo

“L’Amministrazione comunale di Vibo Valentia – spiega l’ente locale – intende promuovere lo spirito di aggregazione dei propri cittadini e a tal proposito propone manifestazioni di natura culturale, sportiva, sociale, economica che determinano momenti di incontro e stimolano l’interesse della popolazione così da definire appuntamenti ricorrenti; le iniziative di animazione e di intrattenimento rappresentano un mezzo con cui valorizzare sia socialmente che economicamente il territorio. Nell’ambito del programma il Comune promuove eventi a carattere commerciale, artigianale e ricreativo, con lo scopo di stimolare la presenza di visitatori e, attraverso l’attuazione di azioni di marketing urbano, animazione e rivitalizzazione supportare le attività economiche del territorio”.

