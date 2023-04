Trentenne morto a Joppolo in un incidente stradale, proclamato il lutto cittadino

“Ciao Simo”: così con uno striscione appeso nel luogo della tragedia gli amici salutano Simone Furci, il trentenne morto ieri mattina in un incidente stradale a Joppolo. Oggi nel comune costiero è lutto cittadino. «Tutta la comunità è profondamente addolorata, scossa da questo tragico ingiustificabile avvenimento che ha lasciato tutti attoniti e lascerà per sempre un ricordo indelebile», si legge nell’ordinanza con cui il sindaco Giuseppe Dato ha proclamato il lutto cittadino dalle ore 14 alle ore 18 di oggi, in concomitanza con l’ultimo saluto al giovane. I funerali saranno celebrati alle ore 16 nella chiesa di San Sisto. Per tutta la giornata di oggi, inoltre, al municipio di Joppolo sarà esposta la bandiera a mezz’asta. Dall’amministrazione comunale l’invito a «osservare un minuto di raccoglimento alle ore 11:00 con l’interruzione di tutte le attività lavorative» e a tutti i cittadini e le associazioni «ad esprimere in forma autonoma la loro partecipazione al lutto cittadino, in segno di raccoglimento e rispetto per l’accaduto».

