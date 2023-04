Spilinga, al via i lavori per la scuola internazionale di cucina

Partiti i lavori di completamento di palazzo “La Torre”, a Spilinga, in cui sorgerà la “Scuola internazionale di Cucina Mediterranea”. Un’opera che l’amministrazione comunale ritiene di “notevole importanza per lo sviluppo futuro del territorio spilingese. Nei lavori avviati, – spiegano dall’ente locale – si prevedono interventi di recupero del piano superiore con destinazione a fini formativi e ambienti multiuso come: sala espositiva per la promozione dei prodotti enogastronomici tipici e dell’artigianato, spazio per la realizzazione di eventi culturali e di formazione di cuochi o semplici turisti appassionati di cucina, con l’ubicazione di tavoli di lavoro per i corsisti e dei servizi necessari. Al piano terra, invece – conclude l’amministrazione di Spilinga – è previsto un ufficio informazioni, supporto logistico e la sistemazione del giardino per eventi esterni”.

