Vibo Marina, lo Street Food approda nella frazione costiera

L’area, in fase di allestimento, è collocata in zona strategica, posta proprio all’incrocio tra il Lungomare e via Emilia, all’ingresso della cittadina portuale.

Paolo Muggeri

Letteralmente il termine significa “cibo di strada”, è sempre esistito ed é diffuso in tutto il mondo. E’ tornato di moda negli ultimi anni, ma ha radici antichissime che affondano addirittura nell’antica Grecia. Lo Street Food è uno dei modi più semplici per conoscere un territorio attraverso il suo cibo di strada e i suoi prodotti tipici. La preparazione e la commercializzazione di cibo e bevande avviene solitamente per mezzo di chioschi o dei classici furgoncini itineranti, ma nel caso del “Mood Street Food”, questo il nome della nuova attività in apertura a Vibo Marina, si tratta di un’area attrezzata, dotata di alberi, panchine, tavoli, illuminazione e servizi igienici a norma di legge. Gli Street Food, specialmente d’estate, deliziano gli avventori con le specialità regionali; ciò attrae un pubblico di tutte le età e tipologie: dal giovane amante degli eventi informali alle famiglie curiose, che riscoprono il cibo regionale sotto una luce nuova, più giovane, non legata ai classici ristoranti e trattorie. [Continua in basso]

L’area destinata allo Street Food

“Abbracciamo un territorio- sottolinea Paolo Muggeri, il giovane imprenditore ideatore della nuova attività- che possiede turismo, beni culturali, bellezze naturalistiche, ma anche offerte legate all’ agroalimentare. Abbiamo allestito un’area attrezzata dove le persone possono gustare le nostre specialità in completo relax. Il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare una delle aree più centrali di Vibo Marina, ma finora degradata, e al contempo permettere ai cittadini di sfruttarla e viverla al massimo della sua potenzialità. La piccola area potrà, in tal modo, conoscere una nuova vita, potendo essere frequentata anche in orari serali. I cittadini e i turisti potranno così godere di un luogo di aggregazione nuovo, all’aria aperta, sicuro e controllato anche negli aspetti igienico-sanitari. Un luogo portatore di valori importanti come la promozione del territorio e delle sue risorse nonché di un modo di vivere e socializzare sano e rispettoso dell’ambiente. Il mio è sicuramente un investimento di natura imprenditoriale, ma che vuole essere anche un atto di amore verso il mio paese. Lo street food- precisa infine Paolo, che vanta una pluriennale esperienza in California, dove ha potuto acquisire la secolare cultura americana del “barbecue”- non deve essere assolutamente confuso con il “junk food” ( cibo-spazzatura) caratterizzato da un basso valore nutrizionale, ricco di grassi e zuccheri, spesso causa di gravi patologie. Il cibo di qualità e i prodotti del territorio, uniti alla tradizione gastronomica regionale, verranno preparati direttamente da noi e cucinati al momento. Desidero anche ringraziare gli uffici amministrativi e tecnici del Comune che non hanno frapposto ostacoli di natura tecnico- burocratica alla realizzazione della nuova attività, consentendo così un celere iter dei lavori riconoscendo la validità del progetto in un’ottica di promozione territoriale”. Il risultato atteso è che la nuova “street food area” possa diventare presto una delle attività commerciali più originali della zona, rivitalizzando la cittadina costiera e richiamando a Vibo Marina persone di tutte le età provenienti anche dai comuni limitrofi, oltre ai diportisti dei vicini pontili turistici.

