Aism, la vibonese Sania Pagano eletta nel nuovo consiglio nazionale

Ennesimo riconoscimento dell’ottimo lavoro fin qui svolto per la sezione provinciale Aism “Michele Iannello” di Vibo Valentia, con sede in via Regina Elena a Ionadi. Nei giorni scorsi presso il Barcelò Hotel di Roma sono state rinnovate le cariche del Consiglio direttivo nazionale dell’associazione, da sempre impegnata in primo piano nell’ambito della ricerca scientifica e a sostegno dei malati con sclerosi multipla. Nel nuovo organismo è stata eletta anche la giovane Sania Pagano, consigliera e segretaria della locale sezione provinciale. Il consiglio direttivo nazionale dell’Aism rimarrà in carica per il prossimo triennio. La realtà territoriale vibonese non è nuova a “successi” del genere, visto che nella passata tornata ha visto eleggere una sua associata addirittura alla carica di presidente nazionale. Si tratta di Angela Martino, tra l’altro attualmente attiva nell’Aism nell’importante ruolo di past-president. L’elezione di Sania Pagano nel consiglio nazionale, dunque, si inserisce appieno nel positivo filone di attività sin qui svolte dalla sede provinciale vibonese, da anni impegnata in prima linea e con grande dedizione sul territorio a sostegno della ricerca scientifica e per affermare i diritti e fornire supporto alle persone con sclerosi multipla. Alla Pagano e al nuovo consiglio direttivo nazionale giungono gli auguri “di buon lavoro e per un mondo libero dalla sclerosi multipla” di tutti gli iscritti della locale sezione “Michele Iannello” presieduta da Salvatore Lico.

