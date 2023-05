Area pic-nic e parcheggi a Serra San Bruno, prosegue l’iter per l’affidamento dei servizi

La giunta comunale di Serra San Bruno prosegue l’iter per l’affidamento dell’area pic-nic sita a Santa Maria del Bosco nonché del servizio di supporto al pubblico dell’era destinata al parcheggio nella medesima località. Individuato quale responsabile, il referente dell’area manutenzione e urbanistica che provvederà anche alla nomina della commissione giudicatrice. Il bando dovrà essere pubblicato entro il 10 maggio 2023 per consentire all’aggiudicatario di mettere in atto le azioni necessarie in vista della stagione estiva. [Continua in basso]

Le aree pic-nic sono destinate all’uso pubblico e ai fini promozionali del territorio comunale e sono aperte a tutti i cittadini e turisti. Il Comune «in considerazione dell’impossibilità di provvedere alla gestione in forma diretta dei servizi, ritiene opportuno affidare la gestione e manutenzione dell’area nonché l’implementazione delle strutture esistenti all’esterno, al fine, di migliorarne la qualità. Mentre, per la zona destinata a parcheggio a pagamento, istituire un servizio di supporto al pubblico, controllo dei luoghi in modo da disciplinare gli ingressi e le uscite dei veicoli conseguendo anche maggiori incassi».

Per l’area pic-nic si punterà a favorire un più ampio uso delle strutture al fine di promuovere la conoscenza del territorio, stimolare la crescita del senso civico, apportare miglioramenti ai beni presenti, consentire a cittadini e associazioni di trarre benefici, garantire l’accesso ai servizi igienici. Per il servizio parcheggio, invece, si dovrà garantire supporto agli utenti per l’acquisto dei ticket dell’area parcheggio, sorveglianza, pulizia area.

