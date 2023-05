Limbadi, il Pd promuove un incontro sulle Comunità energetiche

Si svolgerà domani, venerdì 12 maggio alle ore 18:00, nella sala congressi del Palazzo Municipale di Limbadi, l’incontro pubblico sulle Comunità energetiche al quale prenderanno parte amministratori locali, imprese, associazioni ed esperti. “Le Comunità energetiche – fa sapere il circolo Pd Limbadi – rappresentano un modello innovativo per la produzione, la distribuzione e il consumo di energia proveniente da fonti rinnovabili. L’incontro ha quindi l’obiettivo di avviare un percorso per costruire in modo condiviso soluzioni comuni a problemi comuni”. All’evento parteciperanno Pantaleone Mercuri, sindaco di Limbadi, Giuseppe Marasco, sindaco di Nicotera, Rosalba Sesto, consigliera comunale, Vincenzo Lentini, presidente del Consiglio comunale di Limbadi, Giacinto Carrieri, segretario circolo Pd Limbadi, Giovanni Di Bartolo, segretario provinciale Pd, Salvatore Crupi, dirigente Pd, Alessandra Tuzza, Coordinatore Europe Direct – Calabria/Europa, Loredana Panetta, vice presidente associazione Eurokom, Lorenzo Pelle, ingegnere, Maria Grazia Blasi, imprenditrice e consigliera comunale, Antonio Francesco La Malfa, assessore del Comune di Nicotera.

