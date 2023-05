Alternanza scuola-lavoro, approvata convenzione tra il Comune di Serra e l’istituto superiore “Einaudi”

Con delibera, il Comune di Serra San Bruno ha approvato la convenzione con il locale istituto di istruzione superiore “Einaudi”, dal titolo “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”. L’amministrazione aveva manifestato disponibilità ad accogliere presso la sede comunale gli studenti per lo svolgimento di percorsi di formazione necessari all’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro. Lo schema di convenzione, promosso dalla scuola per la realizzazione di attività di tirocinio (che non costituisce rapporto di lavoro), prevede percorsi personalizzati di alternanza scuola-lavoro per l’anno scolastico 2022-2023. Non sono previsti oneri a carico del Comune. L’iniziativa – si fa presente nell’atto- mira ad agevolare le scelte professionali dei tirocinanti mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

LEGGI ANCHE: Museo del mare a Tropea: apertura a “singhiozzo”, mancano personale e guide bilingue