Ambito territoriale-sociale Serra San Bruno, si cerca personale: al via le selezioni

Con delibera, la giunta comunale di Serra San Bruno ha indetto la procedura per la selezione pubblica e assunzione a tempo determinato di personale amministrativo da impiegare presso i propri uffici dell’ambito territoriale-sociale. La compagine amministrativa guidata dal sindaco Alfredo Barillari ha infatti «ravvisato la necessità di dotare l’ambito territoriale di un assetto organizzativo efficiente e competente, articolato in modo flessibile e funzionale, anche con riferimento alla struttura socio-amministrativa dell’Ambito stesso, in un’ottica migliorativa del servizio reso». L’intento è quello di «rafforzare la funzione di osservatorio dei bisogni, finalizzata ad attuare azioni e interventi volti all’ascolto dei bisogno realmente espressi e gestire l’attività di istruttoria e monitoraggio degli interventi sociali dell’Ambito». La selezione del personale avverrà per titoli e colloqui. Cinque le figure richieste:

due istruttori amministrativo-contabili a tempo pieno (36 ore settimanali)

a tempo pieno (36 ore settimanali) due istruttori contabili a tempo pieno (36 ore settimanali)

a tempo pieno (36 ore settimanali) un istruttore amministrativo contabile a tempo parziale (18 ore settimanali).

Gli oneri per la copertura delle spese del personale «sono interamente a carico dei Fondi di povertà senza ulteriore onore a carico del bilancio comunale». Si tratta di risorse che rientrano nella quota del fondo (chiamata quota servizi) destinata per tramite delle Regione agli Ambiti territoriali per garantire il graduale raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni e degli interventi riferiti alle politiche di contrasto alla povertà. Specifiche risorse sono destinate a rafforzare il servizio sociale professionale per potenziale il sistema dei servizi sociali comunali e contestualmente i servizi e gli interventi necessari all’attuazione del patto per l’inclusione sociale. Ammissibile la spesa per il personale amministrativo a supporto dell’attuazione dei servizi e interventi inclusi nel Patto per l’inclusione sociale dei nuclei beneficiari di Rei, reddito di inclusione e reddito di cittadinanza fermo restando il rispetto degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli interventi e servizi sociali di contrasto alla povertà. Il supporto amministrativo- si fa rilevare nell’atto di giunta- è parte integrante del lavoro di rete poichè garantisce le azioni di controllo dei requisiti e il corretto rispetto delle procedure e si occupa della successiva rendicontazione.

