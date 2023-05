Festa della mamma, gli auguri speciali del network LaC -Video

width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share" allowFullScreen="true">

di Tonino Raco

Un messaggio semplice ma ricco di significato. Un modo per dire grazie a tutte le mamme del mondo. È il questo il fulcro del video targato Diemmecom. «L’idea parte da una lettera scritta a mano – spiega Stella Santoro, post producer del network LaC – una forma di scrittura intima, profonda e carica di sentimento per celebrare le mamme. Nello spot si susseguono delle lettere scritte dai figli alle loro mamme». [Continua in basso]

“Cara mamma, questa lettera è per te… Ti ringrazio per tutte le volte che mi hai aiutato quando ho avuto bisogno”. Ci sono pure messaggi scritti dai figli alle mamme che non ci sono più: “Ti prometto che sarò forte e un giorno ci ritroveremo in un forte abbraccio perché il legame tra i nostri cuori resterà indissolubile, oggi e per sempre”. Perché la forza delle mamme può arrivare ovunque.

Il video è stato ideato e realizzato dalla società editoriale Diemmecom con il contributo degli attori dell’associazione culturale di Vibo Valentia La Ribalta. A prendere parte alle riprese interamente realizzate a Vibo Valentia, nel ruolo di mamme, sono state: Giusi Fanelli, Giusy Cicciò e Bibiana De Cristofaro (quest’ultima inoltre finalista della prima edizione del concorso teatrale nazionale “Lo strappo nel cielo di carta”). Il ruolo di figli all’interno dello spot è stato invece interpretato da Emilio Stagliano, Salvatore Milano, Magda Facciolo e Francesca De Cristofaro. Per approfondire, continua a leggere su LaCnews24.it