Biblioteca calabrese a Soriano chiusa per irregolarità, la replica del direttore

La biblioteca calabrese di Soriano

In relazione all’articolo sulla chiusura della Biblioteca calabrese (LEGGI QUI: Soriano: la Biblioteca Calabrese chiusa per gravi irregolarità) da Francesco Bartone riceviamo e integralmente pubblichiamo:



“In qualità di direttore della Biblioteca Calabrese riteniamo di dovere rettificare l’articolo in oggetto che riferisce notizie non corrette riguardo alle gravi irregolarità riscontrate dal Comune di Soriano Calabro nei locali in cui è ospitata la Biblioteca. Se l’estensore dell’articolo si fosse informato correttamente avrebbe appreso che la Biblioteca Calabrese è chiusa al pubblico dal giorno 24/04/2023 come risulta dal verbale di riunione del Consiglio Direttivo n.5 del 24/04/2023 cioè da quando lo stesso è venuto a conoscenza che 1’immobile era sprovvisto del certificato di prevenzione incendi, necessario per l’apertura al pubblico. A questo proposito corre l’obbligo di precisare che l’immobile in cui è ospitata la Biblioteca è di proprietà del Comune di Soriano che l’ha ceduta con convenzione in comodato d’uso e pertanto la titolarità della pratica per ottenere la certificazione sopra citata, è dell’Amministrazione Comunale.



I Commissari che al momento gestiscono il Comune e il tecnico comunale immediatamente, il mercoledì 26/04/2023, sono stati informati personalmente da un membro del Comitato Direttivo della Biblioteca espressamente incaricato, sia della chiusura al pubblico della stessa in assenza della certificazione necessaria, che della nomina di un tecnico abilitato perché si occupasse della pratica. La nomina del progettista da parte della Biblioteca intende andare incontro alle eventuali difficoltà del Comune di Soriano e instaurare con lo stesso la collaborazione indispensabile per potere mandare avanti la pratica in questione, nonostante che, è utile ribadirlo, l’obbligo di richiedere la certificazione e di fare fronte alla manutenzione straordinaria dell’impianto sia del Comune di Soriano. Tutto ciò nel pieno rispetto della legge, nel corretto riconoscimento dei ruoli e nello spirito di collaborazione che ha sempre contraddistinto la Biblioteca Calabrese e che, solo in questo siamo d’accordo con il giornalista, è ormai diventata un punto di riferimento culturale per tutto il territorio regionale e, aggiungiamo, nazionale, sia per l’eccezionalità del suo patrimonio che per la corretta gestione. Proprio per il ruolo culturale che la Biblioteca Calabrese ha assunto nel tempo è auspicabile che da parte del Comune al più presto si provveda alla revisione dell’impianto e si realizzino le opere necessarie alla risoluzione del problema. A questo fine mercoledì prossimo si incontreranno i due tecnici, quello del Comune e quello incaricato dalla Biblioteca. Nelle more, e nonostante che, a tutt’oggi, il provvedimento di chiusura non sia stato ancora notificato, abbiamo operato per il trasferimento provvisorio de1l’Ufficio della Biblioteca in altra sede. E’ ormai noto a quanti operano o frequentano le Biblioteche, che questi luoghi della cultura hanno sviluppato un sistema informatizzato di richiesta/consultazione on line dei volumi, a cui anche la Biblioteca Calabrese ha da tempo aderito, per mezzo del quale si continuano a fornire agli utenti tutti i servizi necessari, anche a Biblioteca chiusa; inoltre le collaborazioni con Enti, Associazioni culturali, Università, messe in essere dalla Biblioteca Calabrese consentiranno di organizzare gli eventi culturali in programmazione seppur in altra sede o da remoto. In ogni caso auspichiamo che nell’interesse di tutta la comunità che la Biblioteca Calabrese torni ad operare al più presto nel pieno della sua attività”.



Sin qui la nota dell’arch. Bartone che in premessa, pur parlando da direttore della Biblioteca calabrese, usa poi il plurale (“riteniamo…”)pur riportando lo scritto esclusivamente la sua firma. Al netto di tutto ciò e della prosa dello stesso, confermiamo interamente quanto da noi scritto e cioè l’emissione dell’ordinanza n. 5/2023 del Comune di Soriano avente ad oggetto la “chiusura ed inibizione immediata dell’accesso dei locali della “Biblioteca Calabrese” fino al ripristino delle condizioni di sicurezza compatibili con le norme di prevenzione incendi in vigore”. Ordinanza pubblicata sull’Albo pretorio on line dell’ente il 12 maggio scorso e consultabile da chiunque.

