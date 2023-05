Messa in sicurezza del cimitero di Francavilla, approvato il progetto preliminare

Approvato il progetto preliminare dei lavori per la messa in sicurezza del cimitero di Francavilla Angitola. E’ quanto disposto dalla giunta comunale, guidata dal sindaco Giuseppe Pizzonia, con apposita delibera. Una spinta in più alla manutenzione dell’area è rappresentata dal decreto emanato dal Dipartimento Infrastrutture e lavori pubblici della Regione, avente come oggetto la “Manifestazione d’interesse per la ricognizione del fabbisogno finanziario per gli impianti cimiteriali”. Il progetto preliminare dei lavori era stato presentato lo scorso 26 maggio dall’ufficio tecnico, rappresentato dal responsabile Ernesto Caruso, e sottoposto al giudizio della giunta comunale per la sua approvazione. Il documento era corredato «degli elaborati tecnici per come previsto dalle vigenti disposizioni in materia». La giunta ha quindi proceduto all’approvazione che prevede interventi per 240mila euro. Della delibera è stata data comunicazione ai capigruppo consiliari.

LEGGI ANCHE: Nicotera Marina, il mercato settimanale si sposta sul lungomare

Polizia penitenziaria allo stremo delle forze al carcere di Vibo, i sindacati: «Situazione quasi al collasso»