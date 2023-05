Mileto, don Roberto Carnovale diventa cittadino onorario  

Don Roberto Carnovale

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale, insieme a Roby Facchinetti è stato insignito della cittadinanza onoraria di Mileto anche don Roberto Carnovale, alla guida per ben 29 anni della parrocchia “San Rocco” della frazione San Giovanni. A richiedere che l’attuale vicario episcopale per la Pastorale e parroco di “Gesù Salvatore” di Vena di Ionadi fosse conferita questa onorificenza, è stato – a nome della comunità di fedeli di San Giovanni – il suo successore don Agostino Pugliese. «Quella di don Roberto – si legge nella missiva recapitata dal parroco a palazzo dei normanni nel marzo scorso – è stata una presenza significativa, innanzitutto arrivando in un periodo caratterizzato da una forte crisi a causa di lotte della criminalità locale che il confratello ha dovuto affrontare cercando di essere presenza di conforto e sostegno per le persone a lui affidate. Negli anni a venire ha poi lavorato per la ripresa anche culturale del paesino, cercando di invogliare i giovani a continuare gli studi e a costruirsi un futuro migliore. Insieme a questo ha cercato sempre di dare un’immagine positiva del contesto sociale duramente provato dai fatti sopra descritti, infondendo fiducia e gusto per il camminare insieme, organizzando a tal proposito, recite, uscite di gruppo, serate paesane, di cui la più famosa la “Sagra” durata fino a qualche anno fa».

Don Pugliese, nella richiesta inviata nel mese di marzo al sindaco Salvatore Fortunato Giordano, sottolinea, poi, che la gente di San Giovanni ha nel corso dei 29 anni imparato ad apprezzare don Carnovale, tanto da considerarlo «padre e fratello e da ritenerlo, quindi, uno di loro. Il giorno del suo saluto, in cui anche lei era presente – evidenzia l’attuale parroco – la comunità commossa si è riversata in chiesa per esprimere il proprio apprezzamento e la propria unione di spirito. Subito mi è stato detto che “questa rimane la casa di Don Roberto”. Per tutte queste motivazioni – conclude – vengo oggi a bussare alla sua porta, certo di farmi interprete di tutte le persone di San Giovanni, chiedendole di voler conferire la cittadinanza onoraria a don Roberto, anche come piccolo riconoscimento per tutto quello che ha fatto per questo Comune». Così come al famoso tastierista dei Pooh, anche a don Carnovale l’onorificenza è stata assegna con i voti a favore di tutti i componenti del consiglio comunale. Anche in questo caso, rimane da stabilire la data in cui si terrà l’apposita cerimonia di consegna del titolo onorifico da parte del sindaco di Mileto.

