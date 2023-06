Scuola di San Calogero: successo per il Concerto musicale di fine anno

Nella sede del Centro Polifunzionale “Isabella Raso” di San Calogero si è svolto il concerto di fine anno scolastico degli alunni delle classi di Strumento Musicale della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo, plesso San Calogero – la cui dirigente scolastica è Maria Gramendola – nell’ambito del progetto “Artisti Protagonisti”. “Dopo le restrizioni legate all’emergenza Covid 19 che ha fortemente penalizzato le attività musicale in presenza, – hanno fatto sapere dalla scuola – attività portate comunque avanti a distanza utilizzando i mezzi digitali con la formazione di un’orchestra virtuale, la serata del 31 maggio scorso ha rappresentato un ritorno alla “normalità” con il pubblico in sala. E’ stata un’esplosione di gioia e di entusiasmo da parte di tutti, genitori, familiari ed amici della musica”. Il progetto “Artisti Protagonisti” portato avanti dai docenti di strumento musicale Domenico Baldo (percussioni), Maria Antonietta Levato (pianoforte), Federico Mungo (chitarra) e Andrea Vetturini (clarinetto), ha visto la partecipazione dell’orchestra della scuola secondaria di primo grado di San Calogero, al 5° Concorso Nazionale di Musica per Giovani interpreti organizzato dall’Accademia Musicale “Harmonia” della Locride, tenutosi a Siderno il 29 maggio 2023. Grande soddisfazione per il risultato conseguito: Primo premio con il punteggio di 98/100. “Tale riconoscimento da parte di una giuria presieduta dal M° F. Salime, docente di sassofono presso il Conservatorio di Musica di San Pietro a Majella (Napoli) e già componente dell’orchestra dell’accademia di Santa Cecilia, – conclude la scuola – ripaga del lavoro svolto con passione durante tutto l’anno scolastico e spinge docenti ed alunni ad impegnarsi sempre più nell’opera di conoscenza e divulgazione musicale riconoscendo l’alto valore educativo e formativo della musica per le nuove generazioni”.

