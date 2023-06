Tropea, disco verde per l’intervento sulle acque piovane che indeboliscono la rupe

Gli scoli d’acqua a cascata durante il maltempo a Tropea

Ha avuto esito positivo la conclusione della Conferenza dei servizi per la realizzazione dei “Lavori di messa in sicurezza del centro storico e della rupe di Tropea”. L’opera in oggetto, che è stata inserita nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2027 dell’amministrazione comunale, rientra nella delibera Cipes 79/2021 del Fondo sviluppo e coesione per un importo complessivo di 5,850milioni di euro. Si andranno a realizzare interventi di raccolta, captazione, regimentazione e allontanamento delle acque meteoriche; opere complementari di riqualificazione urbana tra cui sistemazione delle pavimentazioni, sostituzione di alcuni tratti di sotto servizi ammalorati, le cui perdite creano fenomeni erosivi nel sottosuolo. In merito alla pesantezza dei lavori che dovranno essere eseguiti, il soprintendente del Ministero della cultura Fabrizio Sudano in una lettera inviata al Comune di Tropea fa alcune precisazioni: «Tali lavori comporteranno scavi e movimenti terra particolarmente invasivi che potrebbero mettere a rischio eventuali depositi e/o manufatti di natura archeologica presenti nel sottosuolo». [Continua in basso]

L’intervento di riqualificazione urbana e sub urbana previsto, comprende la sistemazione delle pavimentazioni «al fine – si legge nel progetto redatto – di evitare i danni e i molteplici interventi di manutenzione dovuti a rotture e perdite delle vetuste tubazioni esistenti, causati spesso dalle copiose piogge con conseguenti disagi per gli utenti e ingenti costi per l’amministrazione comunale. La sostituzione di tutte le condutture interrate, nei tratti previsti, e l’adeguato convogliamento delle acque reflue è necessaria anche per ovviare alle ripetute situazioni di dissesto verificatesi in passato sulla rupe a ridosso del mare con notevole pregiudizio per la staticità dei fabbricati che su essa insistono». L’intervento «importante e determinante» – si precisa nel documento -, riguarda anche la riqualificazione urbana del contesto attraverso la pavimentazione delle strade e delle vie interessate. Molti degli interventi considerati «rientrano nella manutenzione straordinaria, infatti riguardano la rimozione e ricollocazione delle vecchie condutture interrate e la sostituzione dell’attuale asfalto, o cemento sulle vie interessate, con il ripristino dell’antico selciato, ove rinvenuto, e la sostituzione con basole in pietra lavica dove non si trovano vecchie basole». Nota di precisazione poi per quanto riguarda le basole esistenti: «Si precisa comunque – si legge ancora nel progetto – che tutto il basalto, e cordoli rinvenuti sotto le strade saranno rigidamente catalogate e ricollocate il più possibile nella posizione originaria, e le nuove basole saranno del tipo già utilizzate con superfice bocciardate o taglio sega e saranno rigorosamente provenienti dalle cave naturali». Riguardo sempre la pavimentazione la soprintendenza ha poi specificato che vengano rispettate alcune condizioni: «Dovrà essere studiata una migliore soluzione di raccordo, nella zona dell’Affaccio, tra la pavimentazione esistente e quella di progetto. L’intervento dovrà essere completato con la stessa malta della sigillatura a regola d’arte» e «dovranno essere sottoposti alla valutazione di questo Ufficio, preliminarmente, le campionature di tutti i materiali usati nell’intervento».