Pizzo: i Vigili del Fuoco salvano un gattino rimasto intrapplolato

I vigili del fuoco di Vibo dopo il salvataggio del gattino

Vigili del Fuoco di Vibo ancora protagonisti di un intervento per salvare un gattino rimasto intrappolato. E’ accaduto ieri a Pizzo, nel tratto di strada che collega il parcheggio Borrello alla salita che conduce in piazza della Repubblica. Ad accorgersi della presenza del gattino, rimasto intrappolato in un tubo incassato nel muro, una residente del luogo che non ha esitato a contattare il 115 dei Vigili del Fuoco. Tempestivo l’intervento di una squadra del comando di Vibo Valentia che ha dovuto faticare non poco per liberare il piccolo felino. Un palo di cemento rendeva infatti impossibile arrivare fino al gattino, tant’è che si è reso necessario eliminare l’ostacolo superando diverse difficoltà. Alla fine il micio, visibilmente spaventato, è stato preso in consegna dagli stessi residenti che lo avevano segnalato e che hanno manifestato tutto il loro apprezzamento per la professionalità e la sensibilità dimostrate dai Vigili del Fuoco. Un riconoscimento e un plauso condivisi da tutti quelli che amano gli animali.

