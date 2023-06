Comune di Filadelfia, borse di lavoro a sostegno di persone in situazioni di svantaggio

Al fine di favorire azioni sperimentali di promozione e sostegno economico, il Comune di Filadelfia intende avviare e sostenere progetti di borse lavoro rivolti a soggetti disoccupati in condizione di svantaggio. “La borsa lavoro – precisa l’ente locale – non costituisce in alcun modo un rapporto di lavoro, né comporta obbligo di assunzione da parte del soggetto ospitante che accoglie il beneficiario. I beneficiari – spiegano – saranno utilizzati nell’attività di pulizia viabilità e di aree e spazi pubblici”. La borsa lavoro è una risorsa che permette al soggetto adulto in situazione di svantaggio, di realizzare un percorso, atto a favorire l’autostima e l’apprendimento di nuove specifiche competenze lavorative, oltre che una relativa autonomia personale ed economica. Possono essere ammessi all’assegnazione di borse lavoro, che comunque saranno 16, i cittadini con i seguenti requisiti che siano residenti nel territorio del Comune di Filadelfia: età compresa tra i 18 e i 60 anni; che non percepiscano alcuna indennità di mobilità, che non siano percettori di ammortizzatori sociali anche in deroga; che siano possessori di un reddito Isee inferiore a diecimila euro.

I destinatari del progetto, impegnati per 4 ore giornaliere e per 20 giorni lavorativi, riceveranno un rimborso spese che non potrà superare 500,00 euro al netto delle ritenute di legge. Per ogni beneficiario l’ente provvederà all’attivazione di una posizione Inail. L’utilizzo dei soggetti beneficiari di borsa lavoro non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato e né inserimento nell’apparato organizzativo del Comune. Durante l’espletamento della borsa di lavoro, si intende far svolgere ai beneficiari, un percorso formativo lavorativo, finalizzato a favorire l’acquisizione di competenze nell’esecuzione di servizi in ambito sociale. Nello specifico dovranno espletare attività di pulizia viabilità, aree e spazi pubblici, spazzamento, supporto isola ecologica, pitturazione ringhiere. La domanda di ammissione alla borsa lavoro deve essere presentata entro e non oltre il 19 giugno.

