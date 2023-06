Vibo, Vincenzo Russo è il nuovo segretario provinciale della Confsal

Vincenzo Russo

Vincenzo Russo è il nuovo segretario della Confederazione dei sindacati autonomi della provincia di Vibo Valentia. La sua elezione è avvenuta nel corso dell’ultimo Congresso provinciale, riunitosi ad hoc per il rinnovo delle cariche direttive. La Confsal è, attualmente, il quarto sindacato in Italia per numero di iscritti e di rappresentanti. Racchiude al suo interno, tra gli altri, Confsal-Vigili del Fuoco, Snals-Scuola e Università, Fna-Agricoltura, Unsa-Pubblico impiego-Funzioni centrali, Fials-Sanità, Comparto comunicazioni, Snalv-Lavoratori autonomi e Unisin-Comparto bancari. I lavori del congresso provinciale di Vibo Valentia sono stati coordinati da Rosalba La Fauci, responsabile nazionale del Dipartimento sviluppo del territorio. Molteplici gli interventi in sala. Tra questi, quelli del segretario generale della Confsal, Angelo Margiotta, del segretario generale della Fna, Cosimo Nesci, del segretario generale dello Snals, Elvira Serafini, del segretario generale della Confsal-Vigili del Fuoco, Franco Giancarlo, della responsabile del Dipartimento per il Sud, Maria Mamone, del Segretario Regionale Confsal Calabria, Tonino Lento. «Durante i lavori per i rinnovi delle rappresentanze – spiega oggi il nuovo segretario provinciale Russo – sono state tracciate le linee programmatiche tese, in particolare, a rinsaldare le attività di cooperazione tra le varie sigle facenti parte della Confsal. Nella provincia di Vibo Valentia vantiamo numerosissimi iscritti in tutti i comparti del mondo del lavoro. Pertanto, proprio in ragione di questo e a tutela dei lavoratori che rappresentiamo, avvieremo una stagione di dibattito e altre azioni su questi temi. Per quanto mi riguarda – conclude – in qualità di neo segretario provinciale assicuro il massimo impegno nello svolgimento di questo incarico e, in sinergia con gli organi consiliari, mi pongo l’obiettivo di proporre ai lavoratori vibonesi una squadra di alto profilo nella rappresentanza sindacale, con una diffusione capillare sul territorio». Ad affiancare Vincenzo Russo nella nuova segreteria provinciale saranno: Antonino Policaro (Confsal Vigili del Fuoco), Francesco Mazzeo (Fna), Saverio Franzè (Snals), Rocco Andronaco (Snalv), Antonio Comito (Fials) e Vincenzo Procopio (Comparto comunicazioni). Nel corso dell’ultimo Congresso della Confsal sono stati eletti anche i nuovi membri del consiglio provinciale. Di esso, oltre ai componenti della segreteria provinciale, faranno parte Nicola Currà (Snals), Maria Concetta Loscrì (Snals) e Domenico Palermo (Fials).

