Vibo Marina, inaugurato il Mood Street Food: cibo di strada fra tradizione e innovazione

Da sabato 17 giugno Vibo Marina si arricchirà di un nuovo punto di riferimento per gli amanti della buona cucina: Mood Street Food, un’area aperta situata in zona centrale all’ingresso della cittadina portuale, proprio all’incrocio tra il lungomare Cristoforo Colombo e Via Emilia, che si propone di regalare ai suoi clienti un’esperienza gastronomica unica, capace di soddisfare anche i palati più esigenti grazie alle specialità che verranno servite. Gli street food tradizionali deliziano gli avventori con le specialità regionali e ciò attrae un’utenza di tutte le età e tipologie, ma la vera particolarità di Mood Street Food è rappresentata da un connubio perfetto in grado di unire tradizione e innovazione in un’unica esperienza di gusto.

Non solo Italia, infatti, ma un’offerta che si propone di conquistare anche gli amanti dei sapori internazionali, grazie ad esempio ai tacos messicani per arrivare alla carne affumicata al barbecue in perfetto stile americano. Un tocco di esotismo che arricchisce ulteriormente l’offerta gastronomica locale dimostrando come la cucina calabrese possa convivere e integrarsi con le tradizioni di altre culture.

La “Street Food Area” si propone quindi come un nuovo punto di riferimento in special modo per le lunghe serate estive perché, si sa, la felicità passa anche per la pancia piena. Si tratta di un’area attrezzata, dotata di verde, panchine, tavoli, illuminazione, servizi igienici a norma di legge. Il ricco menu offre un ventaglio di proposte in grado di esaudire ogni gusto: aperitivi, piatti freddi, panini con carni affumicate al barbecue, piatti di pesce e per vegetariani, baby menu per i più piccoli, friggitoria, crepes, cocktails. Ci saranno anche giorni della settimana “dedicati”, come ad esempio il giorno dedicato ai Tacos e quello dedicato al pollo fritto. “Abbiamo allestito un’area attrezzata – dichiara Paolo Muggeri, il giovane imprenditore locale da cui è scaturita l’iniziativa – dove le persone potranno gustare le nostre specialità in completo relax. Il nostro obiettivo è stato quello di valorizzare una delle aree centrali di Vibo Marina, ma finora degradata, e al contempo permettere ai cittadini di sfruttarla e viverla al massimo delle sue potenzialità potendo essere frequentata anche in ore serali. Un luogo d’aggregazione nuovo, all’aria aperta, sicuro e controllato anche negli aspetti igienico-sanitari. Il mio è sicuramente un investimento di natura imprenditoriale, ma che vuole essere anche un atto d’amore verso il mio paese”. Un invito, insomma, a lasciarsi tentare dalla delizia del cibo di strada in un’atmosfera conviviale e rilassata.

