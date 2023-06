San Costantino Calabro, a grande richiesta ritorna la Festa dei Bambini

Al termine dell’anno scolastico e con l’inizio della stagione estiva, ritorna a San Costantino Calabro la tradizionale “Festa dei Bambini”. La rassegna, giunta alla sua XVII edizione, si svolgerà sabato 24 giugno nella centrale piazza Dante. L’inizio della kermesse è previsto alle 18.30. Ad organizzare la manifestazione sarà ancora una volta la locale associazione turistica Pro Loco, presieduta da Costantino Suppa. «Questo – sottolinea al riguardo l’attiva guida della realtà territoriale – è indubbiamente uno degli appuntamenti più attesi dai ragazzi di San Costantino Calabro e dalle loro famiglie. Ritorna a grande richiesta, in piena sintonia con il percorso tracciato nell’arco di questi anni dalla nostra associazione. Nell’occasione, per la gioia di grandi e bambini, saranno allestite diverse attrazioni. Tra queste, postazioni di popcorn americani e zucchero filato, make-up, giochi gonfiabili e “tiri in porta e fai goal”. All’opera ci saranno anche laboratori per creare gli slime, gruppi di baby dance, dei clown e le mascotte della manifestazione, “Me contro di Te” e “Mario e Luigi”. Anche quest’anno i bambini potranno gustare il classico panino con nutella. Novità di questa XVIII edizione – conclude il presidente Suppa – in serata, a partire dalle ore 20, chiunque lo vorrà potrà partecipare a “Sarabanda”, il quiz musicale a squadre condotto dal mago Gennaro Paolillo. L’ingresso al parco, così come la partecipazione al quiz, sarà completamente gratuito. Sul posto sarà attivo anche un apposito stand gastronomico per chiunque volesse gustare panini o quant’altro».

