Vibo, aumentano le sedute di laurea alla Camera di Commercio

Ancora in aumento il numero dei giovani vibonesi che raggiungono l’ambito traguardo del titolo accademico seguendo i percorsi di alta formazione dell’Universitas Mercatorum-Università telematica de sistema camerale italiano-, trovando proprio nell’info-point dell’Ateneo vibonese della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia, al Valentianum, accoglienza ed assistenza puntuale e qualificata. Proprio qui, infatti, lo scorso lunedì si è tenuta ancora una seduta di laurea con la proclamazione del giovane Francesco Arena dottore in Ingegneria Gestionale, titolo che accerta l’acquisizione delle competenze e della capacità di “risoluzione delle problematiche relative alle tecnologie che si sviluppano nei tempi odierni, e dunque, di contribuire ad attività di gestione e progettazione preliminare in ambito industriale, per analizzare e governare impianti, sistemi e processi”. Accanto al giovane in questo momento fondamentale di vita oltre che i familiari, anche il presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo e il vice Antonino Cugliari, che hanno voluto personalmente condividere con il neo laureato l’emozione dell’evento manifestandogli personalmente soddisfazione e i migliori auspici per un prosieguo di successi personali e professionali. “Siamo orgogliosi di lei e del traguardo oggi qui raggiunto – ha dichiarato il presidente Falbo nel congratularsi con il neo dottore, aggiungendo- così come lo siamo degli altri giovani che hanno raggiunto medesimo risultato e che con fiducia si sono affidati all’Univetsitas Mercatorum trovando alla Camera di Commercio, valido riferimento logistico e professionale di informazione, confronto e assistenza sia nella fase preventiva di scelta del percorso formativo da seguire, sia in quella successiva di studio relativamente a didattica, sistemi e procedure. La collaborazione tra Camera di Commercio e Universitas Mercatorum –ha sottolineato il Presidente– mira proprio a portare avanti un’offerta formativa ampia e anche innovativa, coerente alla domanda di professionalità avanzata delle imprese e dal mercato del lavoro, puntando anche, per quanto ci riguarda, a scongiurare la migrazione giovanile con prospettive occupazionali in loco, comunque in rete con i sistemi globali”.

“Il nostro compito – ha aggiunto il vice presidente Cugliari – è proprio quello di ampliare le opportunità di sviluppo attraverso metodi e strumenti accessibili, qualificati e competitivi, proprio come quelli predisposti dal sistema camerale che nel campo dell’economia e della crescita produttiva è osservatorio privilegiato competente propulsore di idee e servizi funzionali a dare competitività a imprese e territorio partendo proprio dalla valorizzazione del capitale umano”. Il presidente Falbo e il vice Cugliari hanno infine omaggiato il neo laureato con una incisione raffigurante aspetti significativi del territorio vibonese commissionata, per l’occasione, all’artista Antonio La Gamba, curatore della Bottega d’Arte Lìmen, collegata al Museo Lìmen dell’Ente camerale. Alla seduta di laurea, per l’Universitas Mercatorum, era presente Antonio Montagnese, collaboratore dell’Info Point dell’Ateneo Telematico nella sede vibonese dell’Ente camerale.

Intesa Camera di Commercio-Università Mercatorum: a Vibo un’altra seduta di laurea