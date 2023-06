Da sogno di bambina a realtà: la passione per la scrittura di Antonella Daffinoti nella nuova puntata di LaC Storie

Come nasce un libro? Ce lo racconta Antonella Daffinoti, di Pernocari. Nelle sue parole ritroveremo la storia di una grande passione, quella per la scrittura. Un amore nato fin da quando era una bambina e che l’ha portata a realizzare un vero e proprio sogno: scrivere dei libri. Nella sua ultima pubblicazione, dal titolo “Connessione mentale”, Antonella ha voluto coinvolgere l’artista Pantaleone Rombolà, utilizzando in particolare i suoi disegni per tradurre in immagini la sua tessitura semantica. Lo vedremo nella nuova puntata di LaC Storie, il programma curato da Saverio Caracciolo, in onda mercoledì 28 giugno alle ore 21:00 su LaC Tv – canale 11 del digitale terrestre, canale 411 di TivùSat e canale 820 di Sky. È possibile poi vedere e rivedere la trasmissione anche in streaming su LaC Play, scaricando l’app per Android e iOs o raggiungendo il sito www.lacplay.it.

