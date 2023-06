La Guardia di Finanza celebra il 249esimo anniversario della fondazione

Le celebrazioni relative al 249° Anniversario di Fondazione della Guardia di Finanza, sono iniziate con una sobria cerimonia dell’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro alla targa commemorativa dedicata al Brigadiere mare Pietro Laganà situata nel cortile interno della Caserma “P. Laganà”, sede del Comando Regionale Calabria, alla presenza del prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci. Successivamente, nella suggestiva cornice del “Museo e Parco Archeologico Nazionale di Scolacium” di Borgia, ha avuto luogo la cerimonia solenne nel corso della quale il Comandante Interregionale dell’Italia Sud Occidentale, Generale di Corpo d’Armata Rosario Lorusso, accompagnato dal Comandante Regionale Calabria, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, ha passato in rassegna lo schieramento di finanzieri appartenenti a diverse specializzazioni. Presenti all’evento il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Interno, Onorevole Wanda Ferro, le massime autorità civili, militari e religiose regionali e locali, i Comandanti provinciali e del Reparto Operativo Aeronavale, nonché i delegati dell’Organo di Rappresentanza Militare, le Sezioni Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) di tutte le provincie calabresi, e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Catanzaro.

Nel corso della cerimonia, che ha visto la sfilata dei Gonfaloni della Regione Calabria, dell’Amministrazione provinciale di Catanzaro e del Comune di Borgia, è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno Speciale del Comandante Generale del Corpo.

Successivamente, accompagnati dalle toccanti note del silenzio d’ordinanza a cura di un trombettiere della

Fanfara della Scuola Allievi Finanzieri di Bari, sono stati resi gli Onori ai Caduti in guerra ed in attività servizio. A seguire l’allocuzione del Comandante Regionale Calabria che ha rivolto un saluto all’indirizzo dei presenti e pronunciato sentite parole di ringraziamento alle Fiamme Gialle di Calabria per l’alto senso del dovere dimostrato in questi anni di comando, durante i quali numerosi e prestigiosi sono stati i risultati conseguiti in tutti i comparti operativi, esortando tutti i militari a proseguire con la consueta determinazione, l’impegno e la dedizione che da sempre ne contraddistinguono l’operato. Successivamente, il Comandante Interregionale ha rivolto un breve indirizzo di saluto a tutti i presenti esprimendo il proprio orgoglio per il proficuo ed incessante impegno profuso dal Corpo in Calabria a contrasto dei traffici illeciti in genere e ad ogni forma di criminalità, comune ed organizzata, invitando i militari ad operare con l’intento di garantire la legalità, di prevenire gli illeciti e di tutelare l’economia sana e gli onesti cittadini. A testimonianza dell’impegno profuso dalle Fiamme Gialle della Calabria e dei pregevoli risultati di servizio

conseguiti dai Reparti dipendenti, le massime autorità hanno consegnato le ricompense morali ad alcuni militari che si sono particolarmente distinti in rilevanti operazioni di servizio. La cerimonia si è conclusa con la lettura della Preghiera del Finanziere da parte del capo assistenza spirituale, Cappellano Militare Addetto – Don Antonio Pappalardo.

