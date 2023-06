Fondazione della Guardia di Finanza: celebrato a Vibo Marina il 249° anniversario

E’ stato celebrato a Vibo Marina il 249° anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Alla ricorrenza hanno partecipato le massime autorità civili, militari e religiose della provincia, la locale Sezioni Anfi (Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia) e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma di Vibo Valentia. La sfilata dei Gonfaloni della Città di Vibo Valentia, della Provincia e delle associazioni combattentistiche e d’Arma ha preceduto la cerimonia militare che ha preso l’avvio con la rassegna dello schieramento, dei militari del contingente ordinario ed aeronavale, da parte del Comandante Regionale Calabria della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Guido Mario Geremia, accompagnato dal Comandante Provinciale di Vibo Valentia – Colonnello Massimo Ghibaudo e dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale – Tenente Colonnello Alberto Lippolis. Dopo la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio augurale del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del giorno speciale del Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Andrea De Gennaro, inviato a tutti i Finanzieri in servizio e in congedo, il Comandante Regionale e il Comandante Provinciale si sono rivolti alle Fiamme Gialle di Vibo Valentia ringraziandole per il loro prezioso lavoro che ha permesso dal 1° gennaio 2022 al 31 maggio del corrente anno di eseguire circa 2.400 interventi ispettivi nelle diversificate attività di pertinenza della Guardia di Finanza, tra cui circa 200 in materia fiscale, oltre 300 nel comparto della spesa pubblica e circa 150 accertamenti patrimoniali. È seguita la consegna delle ricompense di ordine morale, da parte del Comandante Regionale ai militari del contingente ordinario ed aeronavale che, nell’ultimo periodo, si sono maggiormente distinti nello svolgimento delle attività di servizio. La cerimonia è stata arricchita dalla presenza di alcuni mezzi terrestri ed aeronavali in dotazione alle Fiamme Gialle e impreziosita ulteriormente dall’esposizione di opere realizzate dalle persone speciali che compongono la Cooperativa Sociale Onlus “La Voce del Silenzio” di Pizzo e dall’accompagnamento musicale ad opera di rappresentanti dell’Istituto Comprensivo “Amerigo Vespucci” di Vibo Marina. La chiusura dei festeggiamenti è stata preceduta, come da tradizione, dalla suggestiva lettura della preghiera del finanziere.

