Al via la terza edizione di Balla Calabria, che sbarca pure su TikTok

Ritorna il contest nato per valorizzare le bellezze della regione. Ecco come partecipare

Dinanzi un monumento, in una piazza, in spiaggia, tra le viuzze di un borgo, affacciati sul verde o nei pressi di un panorama mozzafiato, alle prime luci del giorno o illuminati dalla luce rossastra di un tramonto… tutto ciò che devi fare è replicare il ballo ufficiale del Contest mostrando i luoghi più belli della regione Calabria.

La coreografia, realizzata dalle vincitrici del Contest della scorsa edizione – Federica Fuduli e Valentina Purita – ha preso vita sulle note della canzone “Quando sì” di un giovane cantante e musicista calabrese, Armando Quattrone.

Cosa aspetti? Balla e coinvolgi i tuoi amici.

Come funziona BallaCalabria

Partecipare al Contest #BallaCalabria è semplice:

posizionati davanti un luogo suggestivo, un monumento, un tramonto, un panorama particolarmente interessante o una località a cui sei legato; Collegati su TikTok all’account “Network LaC”; replica il ballo ufficiale del Contest; registra il video e invialo al numero WhatsApp 345 7256612, all’indirizzo email ballacalabria@lactv.it oppure taggandoci su TikTok.

Il Contest è gratuito e aperto a tutti, senza vincoli di età. È possibile inviare più video per ciascun partecipante.

I video ricevuti verranno pubblicati sul canale TikTok del Network LaC sul quale si potranno vedere tutti i video e votare quelli preferiti.

Premiazione

Il video che riceverà più mi piace su TikTok vincerà un weekend per due persone presso una struttura turistica calabrese. Ad aggiudicarsi un premio sarà anche il video con più visualizzazioni e quello più originale.

I vincitori, della terza edizione del Contest BallaCalabria, saranno invitati presso la sede della nostra emittente televisiva e premiati durante la diretta di un nostro programma.

Inoltre, al termine del Contest, i migliori video saranno assemblati in un unico video musicato che sarà poi reso pubblico nella sua interezza sui nostri canali social, web e tv.

Requisiti dei video

I video degli utenti dovranno mostrare le bellezze del territorio calabrese, che faranno da cornice, in compresenza di uno o più soggetti che ballano la coreografia ufficiale del Contest. L’esibizione dovrà avvenire proprio davanti ai luoghi simbolo della Calabria che faranno da cornice.

Il video è preferibile registrarlo in verticale (9:16), ma sarà accettato anche il formato orizzontale (16:9). Sarà possibile inviare il proprio contributo fino al 31 agosto.

Diritti di utilizzo

La partecipazione al Contest implica la cessione dei diritti di utilizzo per qualsiasi finalità promozionale online e offline. Più in particolare la cessione dei diritti di utilizzo comporta l’autorizzazione all’utilizzo del materiale video prodotto ed implica la concessione di una licenza d’uso, temporalmente illimitata a favore del Network LaC ed è comprensiva dei seguenti diritti: diritto di pubblicazione, diritto di riproduzione su qualsiasi supporto visivo, montaggio, adattamento, elaborazione, diritto di distribuzione in ambiti ed ambienti aperti al pubblico senza fine di lucro, diritto di pubblicazione tramite la rete pubblica ed i social network.

I partecipanti al Contest garantiscono che: