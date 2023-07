Tropea, installati defibrillatori tra il centro storico e il lungomare

Il defibrillatore è un dispositivo che riesce a salvare una vita, grazie alla capacità di generare una scarica elettrica tramite un alimentatore Ac-Dcenclosed adatto alle applicazioni medicali. Un defibrillatore può letteralmente salvare la vita di un paziente in arresto cardiaco e non sorprende quindi che oggi questi dispositivi si possano trovare ovunque, dalle pubbliche amministrazioni fino alle piazze dei centri abitati, perchè, appunto, parliamo di un dispositivo salvavita e molto in questo senso ha fatto anche la politica varando una legge che consente la diffusione dei defibrillatori in tutte le città e anche in ambienti extra ospedalieri. L’ importanza dei defibrillatori nei luoghi pubblici si ha dalla stima che in Italia, ogni anno, ci siano oltre 60.000 persone vittime di arresto cardiaco. In caso di arresto cardiaco la tempestività è essenziale, basti pensare che al trascorrere di ogni minuto senza intervenire la possibilità di sopravvivenza scende anche del 10%.

Il Comune di Tropea, da qualche giorno, si è prodigato a installare dieci dispositivi salvavita, otto dei quali sono già operativi e grazie ai quali la città si prefigge di fornire strumenti di primo soccorso e salvavita in caso di arresto cardiaco. Le postazioni già attive, geo localizzate sulla piattaforma google maps, sono le seguenti: piazzale Rosa dei venti (spiaggia Rocca Nettuno), lungomare (grotta tra lido Calypso e Costa degli dei), via Maurits Cornelis Escher (Arcate), piazza Vittorio Veneto (Farmacia Paparatti), piazza Cannone, corso Vittorio Emanuele (vicolo alle spalle Bar Carbone), largo Duomo (ristorante il Normanno), largo Antico Sedile. Un’altra postazione sarà disponibile e operativa, da oggi, primo luglio, e sino al 31 di agosto, presso il punto di salvamento in mare lungo la spiaggia del Mare Piccolo ai piedi dello scoglio dell’Isola, mentre un altro defibrillatore sarà consegnato alla Polizia Municipale.

