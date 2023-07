A Serra San Bruno un percorso trekking dedicato alla scoperta delle piante medicinali

L’itinerario avrà modo di far conoscere ai partecipanti il patrimonio vegetativo custodito nell’area delle Serre e al contempo illustrare come gli antenati e anche i monaci certosini usavano le erbe a scopi terapeutici

Il progetto è originale e punta a valorizzare anche aspetti naturalisti spesso sottovalutati. La Calabria e in particolare la zona delle Serre vibonesi, infatti, nascondono sorprese inaspettate. Non solo boschi e panorami suggestivi, anche la rigogliosa presenza di piante officinali può rappresentare un’attrattiva per turisti e appassionati. Su questo aspetto, dedicato alle piante medicinali, si incentra l’escursione promossa dalla guida escursionistica Stefania Barillaro: «La giornata, in programma domenica 9 luglio – ci anticipa- sarà alla scoperta delle erbe medicinali usate anche dai monaci certosini. Il bosco di Santa Maria, infatti, situato proprio vicino alla Certosa di Serra San Bruno, è il luogo ideale per immergersi nel verde e soffermarsi ad ammirare la natura». Abeti bianchi secolari e faggi fanno da cornice al complesso del Santuario di Santa Maria, considerato uno dei luoghi di maggior richiamo turistico e religioso di Serra. Centinaia e centinaia di visitatori, nel periodo estivo, fanno tappa presso la località, nelle zone dove visse gli ultimi dieci anni di vita e dove morì il santo Bruno di Colonia.

Il percorso

Santa Maria del Bosco a Serra

Il percorso inizia con la visita al Museo della Certosa: «In questi spazi– spiega la guida Stefania Barillari- sono custoditi alcuni oggetti utilizzati per la lavorazione delle piante officinali». Quindi l’itinerario prosegue lungo il sentiero Frassati per giungere al santuario di Santa Maria del bosco. Qui, nel 1091, San Bruno edificò il suo primo insediamento monastico, l’eremo della Torre. Tra le caratteristiche, il laghetto di penitenza del santo, il “dormitorio” (in realtà, il cimitero dei primi eremiti certosini) costituito da una grotta che contiene una statua marmorea di San Bruno opera di Stefano Pisani (fine del XVIII secolo), e la chiesa di Santa Maria del Bosco consacrata nel 1094 dall’arcivescovo di Palermo Alcherio e oggi elevata a santuario. «Da qui ci addentreremo nel bosco di Santa Maria in un percorso agevole su carrareccia, con una piccola deviazione a “Lu guttazzu”. Si tratta – spiega la guida- di un laghetto artificiale che serviva ad una falegnameria all’ingresso di Santa Maria del bosco per la lavorazione della cellulosa».

La tappa al museo Botanico di Villa Bonitas

A chiudere il percorso, la visita al museo botanico di Villa Bonitas. Il centro contiene circa 1.300 specie di piante catalogate. Qui vengono esposti utensili storici utilizzati per la lavorazione del legno (particolare è l’esposizione delle 4 fasi relative alla trasformazione dei tronchetti in carbone) e sono classificate numerose specie di funghi. Durante l’escursione, i partecipanti possono osservare «l’iperico o pianta di San Giovanni (hypericum perforatum), ottima per cicatrizzazione le ferite. E poi, l’Abete bianco (Abies alba) simbolo di Serra San Brun. Il suo gemmo derivato favorisce la fissazione di calcio nelle ossa mentre l’olio essenziale favorisce il benessere delle vie aeree. È anche un antireumatico per uso esterno. Nei nostri boschi e campagne cresce poi l’equiseto o coda cavallina, (Equisetum arvense) dalle proprietà diuretiche ed antiinfiammatorie. Sarà un piccolo percorso per conoscere le piante e il loro utilizzo terapeutico e alimentare». Il primo appuntamento si terrà il 9 luglio (iscrizioni fino all’8 luglio ore 13.00, costo 15 euro compreso biglietto di entrata al Museo della Certosa). Si consiglia l’utilizzo di scarpe da trekking, e di portare con sé acqua (ci sarà la possibilità di riempire la borraccia lungo il percorso), snack e colazione al sacco.

Il programma

Il programma della giornata è stato così articolato:

Villa Bonitas

Ore 09:30 appuntamento presso il museo della Certosa di Serra San Bruno.

Ore 10:30 inizio trekking

Ore13:00 visita al museo botanico villa Bonitas

14:00 fine escursione.

